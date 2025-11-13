한국타이어, 폭스바겐 타이론에 신차용 타이어 공급

초고성능 퍼포먼스 타이어

벤투스 에보 SUV 공급

한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 독일 완성차 브랜드 폭스바겐의 신형 크로스오버 스포츠유틸리티차량(SUV) '타이론(Tayron)'에 신차용 타이어를 공급한다.

13일 한국타이어는 폭스바겐 타이론에 SUV 전용 초고성능 퍼포먼스 타이어 '벤투스 에보 SUV(Ventus evo SUV)'를 신차용 타이어로 공급한다고 밝혔다.

한국타이어는 폭스바겐과의 긴밀한 기술 협력을 통해 '타이론'에 최적화된 신차용 타이어 개발에 성공했다. 특히, 자동차 부품 선정에 엄격하기로 정평이 난 폭스바겐의 까다로운 기술 요건을 만족시키며 오리지널 심볼 마크(+)를 획득하며 기술력을 입증했다.

'벤투스 에보 SUV'는 스포티한 성능과 함께 뛰어난 승차감, 정숙성을 겸비한 제품이다. 최신 인공지능(AI) 기술로 개발한 컴파운드를 채택해 특정 성능이 향상되면 다른 성능이 저하되는 트레이드 오프 현상을 극복했다. 드라이빙 퍼포먼스와 주행 안정성이 최적의 균형을 이루는 점이 핵심이다.

벤투스 에보 SUV는 세계에서 가장 혹독한 레이싱 서킷인 '뉘르부르크링 노르트슐라이페'에서 진행된 실차 테스트를 통과하며 최고 수준의 초고성능 타이어 기술력을 증명했다. 해당 제품은 타이론 차량에 18인치부터 20인치까지 총 5개 규격으로 공급된다.

한국타이어의 벤투스 에보 SUV 타이어를 장착한 폭스바겐 타이론. 한국타이어앤테크놀로지 제공 AD 원본보기 아이콘





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>