조폐공사, '4년 만에' 연결형은행권 한정판매

대전=정일웅기자

입력2025.11.13 08:53

언론사 홈 구독
연결형 은행권이 4년 만에 다시 한정 수량으로 판매된다.


한국조폐공사는 13~21일 1000원권 45면부(전지형)와 5000원권 16면부 연결형 은행권을 단독으로 예약 접수한다고 13일 밝혔다.

5000원권 16면부 '연결형 은행권' 이미지. 한국조폐공사 제공

5000원권 16면부 '연결형 은행권' 이미지. 한국조폐공사 제공

연결형 은행권은 전지 형태로 인쇄된 은행권을 낱장으로 자르기 전 상태의 은행권이다. 2021년부터 최근까지는 2면부 또는 4면부 연결형 은행권 위주로만 판매돼 왔다. 전지형·16면부 연결형 은행권을 판매하는 것은 올해로 4년 만이다.


판매가격은 1000원권 45면부 세트당 6만1500원, 5000원권 16면부 세트당 10만2400원이다. 판매 수량은 1000원권 45면부 2만9000세트, 5000원권 16면부 2만9700세트로 한정된다.


예약은 1인당 각 5세트씩 총 10세트(1000원권 5세트·5000원권 5세트 제한)까지 신청할 수 있다. 조폐공사는 선착순이 아닌 추첨식 예약제로 연결형 은행권을 판매할 계획이다.

예약 신청자는 기간 내 접수 및 결제를 모두 완료해야 한다. 신청 수량이 발행 수량을 초과할 때는 무작위 추첨을 통해 당첨자를 정한다.


단 동일 수령자 및 수령지 등 접수정보가 중복될 경우는 권종별 20세트(총 40세트)까지만 추첨 대상에 포함되며 매크로 프로그램 등 비정상적 방법으로 접수할 경우는 당첨이 취소되거나 배송이 제한될 수 있는 점을 유의해야 한다.


예약은 조폐공사 온라인 쇼핑몰에서 13일 오전 11시~21일 오후 5시까지 진행된다. 추첨식 예정일은 내달 3일이며, 배송은 12월 15일부터 순차적으로 이뤄질 예정이다.


성창훈 조폐공사 사장은 "연결형 은행권은 2021년 큰 인기를 끌었던 조폐공사의 대표 제품"이라며 "4년 만에 다시 선보이는 만큼 이번에도 많은 호응이 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
