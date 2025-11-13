본문 바로가기
"투뿔한우부터 생삼치까지"…이마트, 지역 제철 먹거리 50%↓

이민지기자

입력2025.11.13 06:13

경주 천년한우 전품목 50% 할인
생삼치 30% 할인, 2만3086원

이마트가 경주 천년한우부터 생삼치, 방어 무침회 등 전국 각지의 신선한 제철 먹거리를 최대 50% 할인 판매한다고 13일 밝혔다.

모델이 이마트 용산점에서 경주 천년한우 상품을 진열하고 있다. 이마트 제공.

모델이 이마트 용산점에서 경주 천년한우 상품을 진열하고 있다. 이마트 제공.

우선 14일부터 16까지 3일간 최근 높은 인기를 끌고 있는 경주 '천년한우' 전 품목을 최대 50% 할인한다. '천년한우'는 최근 열린 국제회의에서 공식 협찬사로 선정된 경주축협의 프리미엄 한우 브랜드로 맞춤형 사료와 꼼꼼한 사양관리로 높은 품질을 유지하고 있다. 이마트는 천년한우 생산량의 20% 이상을 매입하는 국내 최대 유통채널로 경주축협과 함께 단독으로 파격 특가 행사를 준비했다.


대표적으로 천년한우 중 최상급 상품인 '1++(9)등심(100g)'은 신세계포인트 적립시 40% 할인된 1만3908원에 판매한다. '1+등심(100g)'과 '1+안심(100g)'은 40% 할인된 1만548원, 1만4448원에 선보이고 '1+국거리 불고기(100g)'는 50% 할인된 3690원에 판매한다.

지역 대표 먹거리로 전남 고흥산 유자를 사용해 진한 향과 상큼한 과즙 감이 특징인 배혜정도가의 '호랑이 유자 생막걸리(750㎖)'를 2900원의 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 창고형 할인점 트레이더스에서는 경주 황리단길의 명물 '경주 십원빵(500g)'을 1만2980원에 판매한다.


이 밖에도 19일까지 일주일간, 겨울 제철 수산물과 간식도 알뜰한 가격에 선보인다. 경상남도 사천시와 함께 수산물 소비 촉진 행사를 열고 생삼치와 생병어를 최대 30% 할인한다. 평시 대비 4배에 달하는 40여t의 물량을 준비했다.


생삼치는 신세계포인트 적립 시 30% 할인 혜택을 더해 왕사이즈는 2만3086원, 특사이즈는 9086원에 선보이고 생병어(중)는 20% 할인한 3980원에 판매한다.

해양수산부와 함께하는 특가 행사에서는 굴, 가리비, 방어 무침회까지 풍성한 겨울 제철 수산물을 만나볼 수 있다. 신세계포인트 적립시, '남해안 이력제 생굴(300g)'과 '남해안 홍가리비(1kg)'는 50% 할인된 각각 5980원, 7900원에 구매할 수 있다.


제철을 맞은 방어회(200g 내외)에 신선한 채소까지 곁들인 '방어무침회'는 신세계포인트 적립 및 행사카드로 전액 결제 시, 40% 할인된 1만4880원에 만나볼 수 있다.


이마트 관계자는 "최근 수요가 높아지고 있는 전국 각지의 인기 제철 먹거리와 식재료를 알뜰한 가격에 준비했다"며 "앞으로도 신선하고 건강한 먹거리를 집에서도 풍성히 즐길 수 있는 행사를 이어갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
