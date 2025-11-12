본문 바로가기
충남개발공사, 대한적십자사 '최고명예대장' 수상

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.12 18:05

지역복지·재난복구 앞장선 공로… 충남 대표 공공기관의 나눔 리더십 빛나

충남개발공사, 대한적십자사 '최고명예대장' 수상
충남개발공사가 대한적십자사 창립 120주년을 맞아 12일 충남도청 문예회관에서 열린 창립 120주년 연차대회에서 '최고명예대장'을 수상하며, 지역사회 공헌의 대표 기관으로 자리매김했다.


공사의 이번 수상은 재난복구 지원부터 취약계층 돌봄, 민간 봉사단체 협력까지 지역 곳곳에서 실천해온 나눔 활동의 결실로 평가된다.

대한적십자사는 인도주의 실현에 기여한 개인과 단체에 공적을 인정해 매년 포장을 수여하고 있으며, '최고명예대장'은 그 중에서도 가장 높은 등급의 영예다.


공사는 재난 대응과 복지 증진, 사회적 나눔 확산 등 다양한 공로를 인정받았다.


공사는 ▲수해·화재 등 재해 복구 ▲농산어촌 주거환경 개선 ▲농촌 일손돕기 ▲취약계층 생활지원 ▲민간 봉사단체 후원 등 다방면에서 사회공헌 활동을 이어왔다.

특히 지역민과 함께하는 '참여형 나눔경영'을 실천하며, 재난 취약계층 지원과 복지 사각지대 해소에 힘써왔다.


한편 공사는 지난 10월 31일 '지체장애인의 날'을 맞아 장애인 복지 향상에 기여한 공로로 한국지체장애인협회로부터 '장애인 복지 공로대상'을 수상하며 연이은 사회공헌 성과를 이어가고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
