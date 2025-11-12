본문 바로가기
안성시, 위기브·빽다방과 '고향사랑기부' 이벤트 진행

정두환기자

입력2025.11.12 15:14

기부자에 빽다방 1만원권 증정

경기도 안성시는 고향사랑기부제 민간 플랫폼인 위기브, 더본코리아 계열 빽다방과 함께 연말까지 고향사랑기부 제휴 이벤트를 진행한다.

안성시, 위기브·빽다방과 '고향사랑기부' 이벤트 진행
이벤트 기간 빽다방 전용 고향사랑기부제 이벤트 페이지에서 10만원 이상 기부한 고객 전원에게는 빽다방 모바일 금액권 1만원권을 증정한다.


고향사랑기부제는 개인이 자신의 주민등록상 주소지를 제외한 다른 지자체에 연간 최대 2000만 원까지 기부할 수 있도록 한 제도다. 기부자는 연말정산시 10만원까지는 전액, 10만원 초과분은 16.5%의 세액공제를 받는다. 기부금액의 30%에 해당하는 지역특산물 답례품도 받을 수 있다.

기부자 추가 혜택은 매주 금요일 순차 발송되며, 공휴일일 경우 영업일 기준 익일 지급된다. 이벤트 참여 여부는 위기브 마이페이지 내 '기부내역 조회'를 통해 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
