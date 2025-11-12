CIIE 우수제품교역회, 12월 상하이서 개최… 수입·소비 연계 확대 나서

2025년 중국국제수입박람회(CIIE)의 확대 연계 행사인 'CIIE 우수제품교역회'가 12월 19일부터 21일까지 상하이 국가 전시센터에서 열린다.

지난 9일 열린 홍보 설명회에서 주최 측은 이번 교역회가 ▲수입 확대 ▲소비 촉진 ▲CIIE가 만들어낸 소비 시즌 효과의 연속성 확보 ▲고품질 생활에 대한 소비자의 수요 충족 등을 목표로 하고 있다고 밝혔다. CIIE에서 한 번 소개된 해외 우수 상품을 실제 소비시장과 다시 연결해 행사 효과를 일회성으로 끝내지 않겠다는 취지다.

주최 측은 이번 행사를 "CIIE의 파급 효과를 소비 현장까지 이어주는 플랫폼"으로 규정했다. 국가 전략에 기반해 CIIE 브랜드를 더 확산시키는 동시에, 박람회에 나왔던 '좋은 상품'들이 중국 소비자의 일상 속으로 들어올 수 있게 하겠다는 것이다.

교역회는 일반 소비자를 대상으로 한다. 전시 현장에서 바로 구매할 수 있는 소매 판매가 중심이지만, 전시 품목을 보고 주문하는 방식도 함께 운영해 온라인 주문 후 오프라인 픽업도 가능하게 할 계획이다. 단순한 전시·홍보 성격을 넘어 실제 판매로 연결되도록 설계한 것이다.

행사 구성도 비교적 다양하다. 제8회 CIIE에서 처음 공개된 신제품을 집중적으로 보여주고, 무형유산과 전통 노포(老鋪)를 위한 전용 공간도 마련된다. 여기에 신제품 발표, 구매·상담 매칭, 공연·전시 연계, 문화공연, 시식 체험, 문화·관광 홍보 등 상업·관광·문화 요소를 묶은 프로그램을 동시에 진행해 현장 체험성을 높일 계획이다. CIIE에 참여했던 주요 기업들도 이번 교역회에서 다시 제품을 선보일 예정이다.

전시 면적은 약 6만㎡, 관람객은 8만 명 수준으로 계획돼 있다. 주최 측은 초기 단계부터 일정 규모를 확보한다는 방침이다.

※본 기사는 CMG중국통신으로부터 제공 받아 작성된 기사입니다.





