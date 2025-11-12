용인시, 수지환경교육센터 위탁운영기관 25일까지 공모

3년간 환경교육 프로그램 등 운영

경기도 용인시는 환경교육 거점 공간인 '수지환경교육센터'의 민간위탁 운영기관을 오는 25일까지 공개 모집한다.

모집 대상은 환경교육과 관련한 전문 지식과 경험을 보유한 법인·단체·기관이다. 희망 기관·단체는 19일부터 25일까지 시청 환경정책과를 방문해 신청서를 제출하면 된다.

시는 센터 운영계획의 전문성·구체성·특색사업 발굴 의지 등을 평가해 선정할 계획이다. 심사는 사업계획 발표 중심으로 이뤄진다. 정량평가와 정성평가를 병행해 운영 역량과 사업 실현 가능성, 지역 환경교육 발전에의 기여도 등을 평가한다.

선정된 기관은 내년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 3년 동안 센터를 위탁 운영하게 된다. 주요 사업은 ▲지역 환경교육 프로그램 기획·운영 ▲환경체험 활동과 시민참여 교육 추진 ▲지구를 생각하는 생태학교 육성사업 등이다.

공고문과 제출 서류 양식 등 세부 내용은 시 홈페이지의 '고시·공고'에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



