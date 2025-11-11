한국 여행 온 일본인 부부, 중앙선 넘은 택시기사에 사고…아기 중태

서울에서 70대 기사가 몰던 택시가 중앙선을 넘어가 마주 오던 차를 들이받는 사고를 내 택시에 타고 있던 일본인 부부의 아기가 중태에 빠진 사실이 뒤늦게 알려졌다.

11일 경찰에 따르면 용산경찰서는 페달 오조작으로 중앙선을 넘어가 교통사고를 낸 혐의(교통사고처리특례법상 치상)로 70대 택시 기사 A씨를 입건해 조사 중이다.

A씨는 지난달 21일 오후 7시경 용산구 도로에서 중앙선을 넘어가 반대 방향에서 달려오던 승용차와 충돌하는 사고를 낸 혐의를 받는다.

이 사고로 택시에 타고 있던 일본 국적 20대 부부가 골절상을 입었다. 이들의 생후 9개월 된 딸은 의식을 잃은 상태로 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

A씨는 당초 급발진을 주장했지만 경찰 조사에서 페달을 잘못 밟았다고 인정하는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다. A씨에게서 약물·음주 정황은 발견되지 않았다.

경찰은 정확한 사고 경위를 파악하기 위한 조사를 진행 중이며, 구속영장 신청 여부는 추가로 검토할 예정이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>