납치·폭행 당한 유튜버가 전한 말… "살아서 직접 소식 전해 다행"

인천 송도국제도시 아파트 지하 주차장에서 남성 2명에게 납치·폭행당한 유명 게임 유튜버 수탉(31·본명 고진호)이 치료를 받으며 회복에 전념하고 있는 근황을 전했다.

수탉은 11일 자신의 유튜브 채널 공지를 통해 "다들 갑작스러운 소식에 걱정하셨을 텐데 저는 병원에 입원해 치료를 잘 받고 있고 최근에는 안와골절 수술도 마쳤다"고 밝혔다.

수탉은 폭행 당시를 회상하며 심경을 토로했다. 그는 "당시에 뉴스를 보신 분들은 아시겠지만, 폭행당한 후 납치되면서 정말 '이대로 죽는구나' 싶었는데 이렇게 살아서 직접 여러분께 소식을 전할 수 있다는 사실이 정말 다행이라고 생각이 든다"고 말했다.

이어 "구조되었을 때의 제 사진을 보는데, 나를 정말 죽이려고 작정했었다고 생각이 들 정도로 피범벅이 된 얼굴이 정말 처참하더라"고 당시 상황의 심각성을 언급했다. 그는 이 사건으로 안와골절 외에도 머리와 복부 타박상, 약지 골절 등 심각한 중상을 입은 것으로 알려졌다.

그는 "여러 곳의 흉터나 후유증은 앞으로 평생 남겠지만 시간이 지나면 조금씩 괜찮아질 거라고 생각하며 많은 분의 위로와 응원, 그리고 도움 덕분에 기운을 내 열심히 회복하고 있다"고 말했다.

그러면서 "솔직히 심적으로는 여전히 힘들지만 평소의 제 모습을 되찾기 위해 노력하고 있다"며 "그런 가해자들 때문에 제 하나뿐인 인생이 무너지기에는 너무 억울하고 분하니까 끝까지 이겨내야겠다"고 했다.

또 "지금으로서는 가해자들이 반드시 엄중한 처벌을 받기만을 바랄 뿐"이라고 강조했다. 그는 끝으로 "저는 건강한 모습으로 돌아오기 위해 꾸준히 치료받고 있고, 몸과 마음이 어느 정도 안정되는 대로 돌아올 테니 그동안 여러분들도 무탈하고 건강하게 잘 지내시길 바란다"며 팬들과 구독자들에게 인사했다.

수탉은 앞서 지난달 26일 인천 연수구 송도국제도시의 한 아파트 지하 주차장에서 20~30대 남성 2명에게 납치됐었다.

이들은 중고차 딜러로 수탉이 이들에게 차를 팔면서 관계를 맺게 된 것으로 알려졌다. 수탉이 차를 맡긴 후 과태료 고지서와 통행료 미납문이 날아와 이들에게 문의했고 "돈을 주겠다"며 수탉을 주차장으로 불러낸 후 차량에 태워 200㎞ 떨어진 충남 금산군으로 이동한 것으로 파악됐다.

경찰은 폐쇄회로(CC) TV 등을 통해 범행에 이용된 차를 추적해 사건 발생 4시간여 만인 27일 오전 2시 40분쯤 금산의 한 공원에서 이들을 체포했다. 피의자들은 현재 살인미수 등의 혐의로 구속됐다.





