권기창 안동시장 “시민과 함께, 도약의 안동으로”

안동시, ‘2026 시정설명회’ 개최

미래비전·핵심정책 시민과 공유

안동시가 내년도 시정 방향을 시민과 함께 그리는 '2026년도 시정설명회'를 연다.

시는 13일 오후 3시 30분, 안동시민회관 영남홀에서 '위대한 시민과 함께 그리는 안동의 미래'를 주제로 시정 비전과 주요 정책을 시민에게 직접 설명한다고 밝혔다.

이번 설명회는 시정의 핵심 내용을 시민 눈높이에 맞게 시각자료로 제시하며, 2026년도 시정 추진 방향과 주요 현안사업을 투명하게 공유한다. 이어 시민 질의응답 시간을 통해 다양한 제안을 수렴하고, 이를 시정에 반영할 예정이다.

권기창 안동시장은 "시민이 참여하고 공감하는 열린 시정을 통해 안동의 새로운 미래를 함께 만들어가겠다"며 "2026년은 도약과 혁신을 바탕으로 안동이 활력 넘치는 성장도시로 전환하는 전환점이 될 것"이라고 말했다.

안동시는 내년을 '도약과 변화의 해'로 설정하고, 국·도비 공모사업 선정과 인구 반등을 계기로 확보된 재정을 기반으로 ▲관광·문화 ▲경제·산업·농업 ▲복지·교육·보건 ▲자치행정·안전·환경 ▲도시·건설·녹지 등 5대 분야 혁신과제를 집중 추진한다.

관광·문화 분야에서는 월영교~문화관광단지 연계 감성체험 공간 조성, 퇴계 귀향길 관광자원화, 도민체전 스포츠마케팅 활성화를 통해 '머무는 관광도시 안동'을 구현한다.

경제·산업·농업 분야는 바이오산업 육성, 기업 맞춤형 인재 양성, 청년농업인 지원 확대를 통해 지역경제 활력을 높이고, 복지·교육·보건 분야에서는 돌봄·의료·요양 통합지원체계 구축과 청소년 학습공간 확충, 건강관리 인프라 강화를 추진한다.

자치행정·안전·환경 분야에서는 스마트행정과 탄소중립 실현, 생활안전망 확충을, 도시·건설·녹지 분야에서는 국가정원 지정 추진, 낙후지역 도로망 확충, 신재생에너지 확대 등을 통해 품격 있는 도시환경을 조성할 계획이다.

안동시는 이번 시정설명회를 통해 시민과의 공감·소통 중심 행정을 강화하고, 시민의 참여를 시정의 원동력으로 삼아 지속 가능한 미래도시 안동을 향한 발걸음을 이어갈 방침이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>