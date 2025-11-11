尹, 채상병 특검 조사 마무리…혐의 대부분 부인(종합)

7시간 조사 후 조서 열람…호칭 '피의자'

이종섭 호주도피 추가 조사할 듯

채상병 순직 사건 외압·은폐 의혹을 수사하는 이명현 특별검사팀이 11일 윤석열 전 대통령을 피의자 신분으로 불러 약 7시간 조사했다. 윤 전 대통령은 혐의 대부분을 부인한 것으로 전해졌다.

이날 오전 10시20분께 시작된 조사는 오후 5시30분까지 7시간가량 이어졌다. 현재 조서를 열람 중인 윤 전 대통령은 열람을 마치는 대로 서울구치소로 돌아갈 예정이다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. ＜2025. 09.26 사진공동취재단＞ AD 원본보기 아이콘

이날 윤 전 대통령 측 변호인단에선 배보윤·채명성 변호사가 입회했고 특검팀에선 천대원 부장검사와 박상현 부부장검사가 조사를 맡았다. 특검팀은 조사 내내 윤 전 대통령을 '피의자'로 칭했고 영상녹화도 이뤄졌다.

윤 전 대통령은 채상병 수사 외압 의혹의 출발점인 'VIP 격노'의 당사자로, 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 압력을 가했다는 혐의(직권남용)를 받는다. 이종섭 전 국방부 장관이 외압 의혹으로 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사선상에 오르자 호주 대사로 임명해 도피시키려 했다는 혐의(직권남용·범인도피)도 있다.

이날 특검팀은 윤 전 대통령을 상대로 수사외압 의혹을 물었다. 특검팀이 준비한 질문지는 100쪽이 넘는 것으로 알졌다. 사건 전후 상황 전반에 대해 추궁한 것으로 전해졌는데, 윤 전 대통령은 진술거부권을 행사하지 않고 대부분 답한 것으로 알려졌다.

다만 윤 전 대통령은 혐의를 부인하는 취지의 진술을 주로 내놓은 것으로 알려졌다. 해병대 수사단이 경찰로 넘긴 채상병 사건 기록을 회수하라는 지시도 하지 않았다고 진술한 것으로 전해졌다.

특검팀은 수사외압 의혹에 대한 조사를 마무리하고 호주 도피 의혹 조사를 위한 2차 출석 일정을 변호인단과 조율할 계획이다. 변호인단의 재판 일정 등을 고려해 오는 15일이 검토되고 있는 것으로 전해졌다.

윤 전 대통령이 채상병 특검에 출석한 것은 이번이 처음이다. 현재 가동 중인 3개 특검팀 중에선 조은석 내란·외환 특별검사팀에 이어 두 번째 조사다. 그는 지난달 15일 내란특검팀에 조사받았다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



