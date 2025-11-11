본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

남양주시, '농업인의 날 기념식' 개최…농업인의 자긍심 되새겨

이종구기자

입력2025.11.11 17:54

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

남양주시, 농업은 국가 안보의 파수꾼
‘농업인대상’ 시상·농특산물 축제

경기 남양주시(시장 주광덕)는 11일 농업인의 날을 맞이해 '2025년 농업인의 날 기념식'을 개최했다.

주광덕 남양주시장이 11일 농업인의 날을 맞이해 '2025년 농업인의 날 기념식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 11일 농업인의 날을 맞이해 '2025년 농업인의 날 기념식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사에는 주광덕 시장, 조성대 시의회 의장 및 시의원, 농업인 등 300여 명이 참석해 자리를 빛냈다.


기념식은 농업의 중요성을 되새기고 농업인의 자긍심을 고취하기 위해 마련됐으며, 한 해 동안 땀 흘려 일한 모든 농업인에게 감사의 마음을 전하고 농업·농촌의 지속 가능한 발전을 위해 함께 노력할 것을 다짐하는 자리였다.

기념식에서는 '제17회 남양주시 농업인대상' 3명과 농업 발전에 헌신한 농업인에 대한 표창 수여가 진행됐으며, 농업인단체 간 교류의 장이 펼쳐졌다.


또한, 농업인의 날을 기념하기 위한 부대행사로 농·특산물 전시·체험 부스가 운영됐고, 반려식물 교육 및 지역농산물을 활용한 레시피 경진대회도 열렸다.

주광덕 남양주시장이 11일 농업인의 날을 맞이해 '2025년 농업인의 날 기념식'에서 '제17회 남양주시 농업인대상'을 수여하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 11일 농업인의 날을 맞이해 '2025년 농업인의 날 기념식'에서 '제17회 남양주시 농업인대상'을 수여하고 있다. 남양주시 제공

원본보기 아이콘

송제헌 남양주시농업인단체협의회장은 "이번 행사가 남양주 농업인이 상호 교류하고 화합하는 장이 됐다"며 "앞으로도 어려운 농업 현실을 극복하고, 농업인의 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.


주광덕 시장은 "농업은 국가 안보를 지키는 사업이고 농업인은 국가 안보의 파수꾼"이라며 "농업이 지속적으로 발전하는 100만 메가시티를 향해 나아가겠다"고 전했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 싫다, 부장님 사생활까지"…90%가 불만 토로한 카톡 새 기능 "너무 싫다, 부장님 사생활까지"…90%가 불만 토로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

친애하는 카톡아, X 근황은 왜 보여주니

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기