남양주시, '농업인의 날 기념식' 개최…농업인의 자긍심 되새겨

남양주시, 농업은 국가 안보의 파수꾼

‘농업인대상’ 시상·농특산물 축제

경기 남양주시(시장 주광덕)는 11일 농업인의 날을 맞이해 '2025년 농업인의 날 기념식'을 개최했다.

주광덕 남양주시장이 11일 농업인의 날을 맞이해 '2025년 농업인의 날 기념식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사에는 주광덕 시장, 조성대 시의회 의장 및 시의원, 농업인 등 300여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

기념식은 농업의 중요성을 되새기고 농업인의 자긍심을 고취하기 위해 마련됐으며, 한 해 동안 땀 흘려 일한 모든 농업인에게 감사의 마음을 전하고 농업·농촌의 지속 가능한 발전을 위해 함께 노력할 것을 다짐하는 자리였다.

기념식에서는 '제17회 남양주시 농업인대상' 3명과 농업 발전에 헌신한 농업인에 대한 표창 수여가 진행됐으며, 농업인단체 간 교류의 장이 펼쳐졌다.

또한, 농업인의 날을 기념하기 위한 부대행사로 농·특산물 전시·체험 부스가 운영됐고, 반려식물 교육 및 지역농산물을 활용한 레시피 경진대회도 열렸다.

주광덕 남양주시장이 11일 농업인의 날을 맞이해 '2025년 농업인의 날 기념식'에서 '제17회 남양주시 농업인대상'을 수여하고 있다. 남양주시 제공

송제헌 남양주시농업인단체협의회장은 "이번 행사가 남양주 농업인이 상호 교류하고 화합하는 장이 됐다"며 "앞으로도 어려운 농업 현실을 극복하고, 농업인의 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.

주광덕 시장은 "농업은 국가 안보를 지키는 사업이고 농업인은 국가 안보의 파수꾼"이라며 "농업이 지속적으로 발전하는 100만 메가시티를 향해 나아가겠다"고 전했다.





남양주=이종구 기자



