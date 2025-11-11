광주·전남, 수능 한파 없다…12~13일 아침만 쌀쌀·낮엔 포근

12일 예비소집일 아침 영하권·낮 16~19도

13일 수능도 큰 추위 없어…안개·너울 주의

수능 D-2, 응원 현수막 걸린 고등학교. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

2026학년도 대학수학능력시험 예비소집일인 12일, 광주·전남은 일부 내륙에서 아침 기온이 영하권으로 떨어지지만, 낮에는 평년보다 온화한 가을 날씨가 이어질 전망이다. 수능일인 13일도 아침은 쌀쌀하겠지만 낮 기온은 비교적 따뜻하겠다.

광주지방기상청에 따르면 12일 광주·전남의 아침 최저기온은 1~9도로 예상되며, 목포 7도, 여수 9도 등 지역별 편차가 있다. 전남 내륙은 -1도 안팎으로 내려가는 곳도 있겠지만 낮에는 16~19도까지 오르며 기온이 크게 회복될 전망이다. 광주는 5도에서 18도, 무안 18도, 순천 19도로 예보됐다.

12일 아침 출근길에는 광주와 전남 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.

수능일인 13일은 광주·전남의 아침 최저기온이 1~11도, 낮 최고기온은 15~20도로 전망된다. 아침에는 다소 서늘하지만, 낮에는 맑고 포근한 날씨가 이어질 것으로 보인다.

전남 남해안은 13일까지 너울성 파도의 영향이 지속되겠다. 높은 물결이 백사장으로 밀려오거나 방파제·갯바위를 넘는 곳이 있을 수 있어 해안가 안전사고에 각별한 주의가 요구된다.





호남취재본부 송보현 기자



