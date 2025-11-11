본문 바로가기
신상진 시장 "생활 인프라 개선…HD현대와 모범적인 민관협력 모델 구축"

이종구기자

입력2025.11.11 17:39

시계아이콘00분 32초 소요
성남시, 정자동 제설차량기지 체육시설 첫 삽…내년 3월 준공 목표

성남시(시장 신상진)는 11일 분당구 정자동 5-1(옛 제설차량기지) 부지에서 '정자동 제설차량기지 체육시설 조성사업' 기공식을 열었다.

신상진 성남시장이 11일 옛 제설차량기지 부지에서 열린 '정자동 제설차량기지 체육시설 조성사업’ 기공식에서 인사말을 하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 11일 옛 제설차량기지 부지에서 열린 '정자동 제설차량기지 체육시설 조성사업' 기공식에서 인사말을 하고 있다. 성남시 제공

이날 기공식에는 신상진 성남시장과 조영철 HD현대 부회장, 김은혜 국회의원, 지역주민 등 200여 명이 참석해 기념사와 시삽 행사 등이 진행됐다.


이번 체육시설 조성사업은 지난 3월 성남시와 HD현대 간의 상호협력 협약 체결 이후, 같은 해 5월 HD현대의 제안으로 본격 추진됐다. 사업비 전액을 HD현대가 부담하는 공공기여 사업으로, 제설차량기지 이전과 함께 지역주민을 위한 체육공간이 새롭게 조성된다.

사업 부지는 총 9659㎡ 규모로, 축구장 1면과 테니스장 2면을 비롯해 시민이 휴식과 여가를 즐길 수 있는 다양한 휴게공간이 마련될 예정이다. HD현대는 조성 완료 후 해당 시설을 성남시에 기부채납할 계획이다.


성남시는 이날 기공식을 시작으로 공사를 신속히 추진해 2026년 3월 준공을 목표로 하고 있다.

신상진 성남시장을 비롯한 참석자들이 11일 옛 제설차량기지 부지에서 열린 '정자동 제설차량기지 체육시설 조성사업’ 기공식에서 첫 삽을 뜨고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장을 비롯한 참석자들이 11일 옛 제설차량기지 부지에서 열린 '정자동 제설차량기지 체육시설 조성사업’ 기공식에서 첫 삽을 뜨고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장은 "이번 사업은 성남시와 HD현대가 함께 힘을 모아 지역주민의 생활 인프라를 개선하는 모범적인 민관협력 사례가 될 것"이라며 "뜻깊은 제안을 해준 HD현대에 감사드리며, 시민들이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 신속하고 철저히 사업을 추진하겠다"고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
