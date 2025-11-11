수능 예비소집일 아침 일부 지역 영하권…낮 기온은 포근

일교차 15도 안팎일 듯

수능 당일 '수능 한파' 없다

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 수험생 예비 소집일인 12일 낮에는 기온이 평년 기온을 웃돌면서 포근할 것으로 보인다. 다만 아침에는 일부 지역의 최저기온이 영하로 떨어지면서 춥겠다.

11일 기상청에 따르면 12일 아침에는 중부내륙·산지와 남부지방 높은 산지에서 기온이 영하로 내려가는 등 전국적으로 최저기온이 -2∼10도에 그치면서 추울 것으로 예보됐다.

2025학년도 대학수학능력시험 예비 소집일인 13일 서울 성동구 성수고등학교를 찾은 수험생들이 시험실 배치표를 확인하고 있다. 조용준 기자

다만 낮 기온은 15∼21도까지 오르면서 포근할 것으로 보인다. 일교차가 15도 안팎에 달할 정도로 낮과 밤 기온 변화가 심하겠으니 옷차림에 신경 써야 한다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 5도와 17도, 인천 7도와 15도, 대전 2도와 18도, 광주 5도와 18도, 대구 4도와 18도, 울산 6도와 18도, 부산 10도와 21도다.

수능 당일인 13일 아침 기온도 1∼11도로 평년 기온과 비슷하거나 약간 높은 수준이겠다. 낮 최고기온은 15∼20도로 예상된다.

수능 직후에는 중국 산둥반도에서 서해상으로 이동하는 고기압 탓에 북쪽에서 찬 공기가 재차 유입되면서 다시 추워지겠다. 14일은 아침 최저기온이 -2∼9도, 낮 최고기온이 11∼19도이고 15일은 -2∼8도와 13∼19도일 것으로 예상됐다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



