'김대중마라톤대회' 23일 목포서 개최…오전 교통통제

하프·10km·5km 3개 코스 운영

김대중마라톤대회 코스 및 통제 구역 안내도. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시가 오는 23일 목포종합경기장과 시 전역 일원에서 '2025 김대중마라톤대회'를 개최한다.

대회 당일에는 9시부터 12시까지이며, 대회 기간 주요 도로 일부 구간에 대해 교통통제가 이뤄질 예정이다.

통제 구간은 ▲대연초 삼거리~압해대교 ▲대양산단 ▲삽진산단 입구~연산119 앞 구간으로, 해당 구간은 전면 통제된다. 또한 목포해상케이블카~온금근린공원 방향은 일방통행으로 운영되며, 일부 시내버스 노선도 제한된다. 자세한 통제 내용은 목포시 누리집에서 확인할 수 있다.

올해 대회는 지난해와 동일한 코스로 진행되며, 하프·10km·5km 3개 일반 코스와 3km 학생 코스(전남교육감배)로 운영된다. 학생 코스에는 도내 22개 시·군 초·중·고 학생들이 참가한다.

시 관계자는 "김대중 전 대통령의 평화정신을 기리는 의미 있는 대회로, 1만여 명의 참가자와 방문객이 목포를 찾을 것으로 예상된다"며 "참가자 안전과 원활한 대회 운영을 위해 시민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>