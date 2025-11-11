본문 바로가기
거가대교 인근 해상서 어선 2척 충돌 … 1명 부상

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.11 18:05

창원해경이 충돌 사고 선박에서 승선원을 구조하고 있다. 창원해양경찰서 제공

11일 오전 7시 7분께 부산시 강서구 대죽도 거가대교 인근 해상에서 2t급 연안복합 어선과 4t급 잠수기 어선이 충돌했다.


이 사고로 2t급 어선 선장 A 씨가 머리에 찰과상을 입었다.

4t급 어선 승선원 3명은 별다른 이상이 없는 것으로 전해졌다.


창원해양경찰서는 어선 내 초단파대 무선설비(VHF DSC) 조난신고를 받은 즉시 경비함정과 신항·진해파출소 연안 구조정, 창원구조대를 급파해 승선원 4명을 모두 구조했다.


두 어선 모두 침몰 위험은 없으나 2t급 어선이 충돌 여파로 자력 항해가 어려워, 4t급 어선이 예인해 통영시의 한 조선소로 옮기기로 했다.

창원해경은 이들 어선의 승선원 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
