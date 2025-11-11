영암한우, 전국·전남 한우대회 7개 부문 석권

전국한우능력평가·전남 으뜸한우 경진대회서 '우수'

영암한우가 전국과 전남 한우대회서 7관왕을 하며 명실상부한 고품질 한우로 평가 받았다. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영암한우가 전국과 전남 한우대회에서 7개 부문을 수상하며 명실상부한 고품질 한우의 명성을 다시 한번 입증했다.

영암군에 따르면 지난 5일 충북 음성에서 열린 '전국한우능력평가대회'에 영암한우 13두가 출품돼, 덕진면 김성도 농가가 축산물품질평가원장상, 미암면 서승민 농가가 대회추진협의회장상을 각각 수상했다.

이어 6일 전남 순천에서 열린 '전남 으뜸한우 경진대회'에서는 26개 부문 중 5개 부문을 석권했다. 영암읍 문영식 농가는 번식1부 최우수상, 미암면 함영찬 농가는 번식2부 우수상, 신북면 이재성 농가는 고급육부 장려상을 받았으며, 영암군과 영암축협은 전남 최우수 시·군 및 축협 부문에서 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

군은 한우 품질 향상을 위해 '고급육·우량암소 출산장려금', '인공수정 정액대 지원', '면역증강제 보급', '초우량 한우 수정란 이식 사업' 등 다양한 지원책을 추진하고 있다. 그 결과, 영암한우는 전국한우능력평가대회에서 대통령상 3회 수상이라는 성과를 거두며, 전국 최고 수준의 한우 브랜드로 자리 잡았다.

이승준 영암군 농축산유통과장은 "지속적인 지원과 체계적 사육기반 조성을 통해 영암한우의 경쟁력을 더욱더 높이겠다"며 "전국이 인정하는 프리미엄 한우 브랜드로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





