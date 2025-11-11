무안군, RE100 국가산단 유치 총력전…전 직원 특별 교육 실시

김산 군수 "미래 100년 좌우할 핵심 사업"

RE100 국가산단 유치에 대한 적극적인 행정에 나서라 강연하는 김산 무안군수.

전남 무안군(군수 김산)이 RE100(재생에너지 100%) 국가산업단지 유치 및 조성을 위한 전 직원 역량 강화에 나섰다.

군은 11일 군청 3층 회의실에서 전남발전연구원 김준영 박사를 초청해 'RE100 국가산단 유치 및 조성 전략'을 주제로 특별 교육을 진행했다고 밝혔다. 이번 교육은 RE100 산단 사업의 정책 이해도를 높이고, 전 직원이 유치 전략을 공유하기 위해 마련됐다.

김 박사는 강연에서 글로벌 RE100 추진 동향과 국내외 기업 참여 사례를 소개하며 "RE100은 단순한 에너지 전환을 넘어 산업 생태계의 지속가능성을 결정짓는 핵심 경쟁력"이라고 강조했다. 또한 "RE100 산업단지는 친환경·고효율 산업단지 모델로, 지역경제의 새로운 성장동력이 될 것"이라고 덧붙였다.

강연에서는 중앙정부·전남도·무안군의 협력체계 구축 방안이 논의됐으며, 무안군이 해상풍력·태양광 등 신재생에너지 자원, 무안국제공항·서해안고속도로·KTX 개통 예정 등 우수한 인프라를 기반으로 RE100 국가산단 최적지로 부상하고 있다는 점이 부각됐다.

김산 군수는 "RE100 국가산단은 대규모 기업 유치와 양질의 일자리 창출, 지속 가능한 지역경제 구축의 핵심 플랫폼이 될 것"이라며 "모든 행정력을 집중해 유치 경쟁에서 반드시 성공을 이끌겠다"고 말했다.

군은 이번 교육을 계기로 정부·전남도와의 협력체계를 강화하고, 군민 대상 공감대 확산 및 실현 가능한 조성 전략 마련에 박차를 가할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



