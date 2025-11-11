강원도, 조직문화 확 바뀌었다…조직문화 긍정 응답률 대폭 상승

강원도, 2025년 조직문화 진단 결과 긍정 응답률 대폭 상승

과도한 의전 경험 46.6%P 감소…조직문화 개선 체감도 '역대급'

김진태 지사 "소통·유연한 조직문화 조성…도정 경쟁력 높일 것"

강원특별자치도(도지사 김진태)가 최근 전 직원을 대상으로 실시한 '2025년 조직문화 진단' 결과 민선 8기 출범 이후 조직문화가 눈에 띄게 개선되며 긍정 응답률이 크게 높아진 것으로 조사됐다.

이번 조사는 최근 6개월 이내 조직에서 경험한 △ 불합리한 관행 △ 일과 삶의 조화 △ 구성원 간 관계 △ 기관장·상급자의 조직문화 개선 노력 등 4개 분야에 대한 내부 인식도를 측정하기 위해 실시되었으며, 전체 직원의 31.7%인 779명이 참여하였다.

설문 결과를 보면 불합리한 관행, 일과 삶의 조화, 구성원 간 관계 등 3개 분야에서 긍정 응답이 2023년 대비 약 20%p 이상 증가한 것으로 나타났다.

조직 내 '불합리한 관행이 없다'고 응답한 직원은 57.0%로, 2023년(31.5%) 대비 25.5%p 상승하였다.

특히, '과도한 의전 경험'과 관련 2023년 '없음' 응답이 16.8%에 불과했으나, 2025년 63.4%로 46.6%p 상승해 개선 체감도가 가장 두드러진 항목으로 나타났다.

'일과 삶의 조화 방해 요소'와 '구성원 간 겪었던 불합리한 경험'에 대해서도 각각 응답자의 41.8%, 63.6%가 '없다'라고 응답하여 2023년 대비(각 22.1%, 30.9%) 큰 상승세를 보였다.

'자유로운 연가 사용'(82.2%), '불필요한 초과근무 없음'(86.5%) 등 '일과 삶의 균형' 관련 항목은 3년 연속 상승세를 이어갔으며,

특히, '자유로운 유연근무제 사용' 항목은 '23년 38.0%에서 58.8%로 20.8%p 증가하여 큰 폭의 개선을 보였다.

또한, 기관장, 상급자가 '조직문화 개선을 위해 노력하고 있다'는 응답도 각각 78.0%, 93.0%로 높게 나타나, 기관장 및 상급자의 지속적인 관심과 실천이 조직문화 전반의 긍정 응답률 상승을 견인한 것으로 분석된다.

도는 이번 진단 결과를 바탕으로 조직문화 개선 가이드라인을 마련하고, 직장문화 개선 캠페인 운영과 혁신과제 발굴·확산 등 실질적인 개선 활동을 추진할 계획이다.

김진태 지사는 "건강한 조직문화가 곧 강원도정의 경쟁력"이라며 " 도청이 공직사회의 모범이 될 수 있도록 앞으로도 상호 존중과 활발한 소통, 유연한 조직문화 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





