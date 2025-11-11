본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

경남교육청, '아이북' 고장 직접 해결 프로그램 배포

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.11 17:27

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남교육청이 도내 초등학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 무료로 보급한 학생용 스마트단말기 '아이북'의 자가 진단 프로그램을 개발해 배포했다고 11일 밝혔다.


'아이북 고장? 바로 해결'이란 이름의 이 프로그램은 아이북을 활용한 수업 과정에서 발생하는 교사의 업무 부담을 줄이고, 학생이 스스로 기기 문제를 해결할 수 있도록 지원하고자 개발됐다.

경남교육청, '아이북' 고장 직접 해결 프로그램 배포
AD
원본보기 아이콘

도 교육청은 지난해 아이북 콜센터에 접수된 1222건의 고장 사례를 분석해 반복 발생하는 소프트웨어 오류 중 학생이 직접 해결할 수 있는 유형을 선별해 프로그램에 반영했다.


이에 따라 소리 크기 오작동, 카메라 작동 불가, 화면 멈춤, 인터넷 끊김, 충전 불가, 전원 불량, 사용 시간 오류 등 자주 발생하는 문제에 대해 스스로 진단하고 안내 절차에 따라 문제를 해결할 수 있게 했다.


구현숙 학교혁신과장은 "이번 프로그램이 아이북을 활용한 수업에서 교사의 부담을 덜고 디지털 기반을 활성화하는 데에 도움이 되길 기대한다"라고 말했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업들 앞다퉈 무료 서비스 확대하는 이 나라 한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

친애하는 카톡아, X 근황은 왜 보여주니

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기