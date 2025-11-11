경남교육청, '아이북' 고장 직접 해결 프로그램 배포

경남교육청이 도내 초등학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 무료로 보급한 학생용 스마트단말기 '아이북'의 자가 진단 프로그램을 개발해 배포했다고 11일 밝혔다.

'아이북 고장? 바로 해결'이란 이름의 이 프로그램은 아이북을 활용한 수업 과정에서 발생하는 교사의 업무 부담을 줄이고, 학생이 스스로 기기 문제를 해결할 수 있도록 지원하고자 개발됐다.

도 교육청은 지난해 아이북 콜센터에 접수된 1222건의 고장 사례를 분석해 반복 발생하는 소프트웨어 오류 중 학생이 직접 해결할 수 있는 유형을 선별해 프로그램에 반영했다.

이에 따라 소리 크기 오작동, 카메라 작동 불가, 화면 멈춤, 인터넷 끊김, 충전 불가, 전원 불량, 사용 시간 오류 등 자주 발생하는 문제에 대해 스스로 진단하고 안내 절차에 따라 문제를 해결할 수 있게 했다.

구현숙 학교혁신과장은 "이번 프로그램이 아이북을 활용한 수업에서 교사의 부담을 덜고 디지털 기반을 활성화하는 데에 도움이 되길 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



