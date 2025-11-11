롤렉스·골드바 받고 입장 변화?…트럼프 "스위스, 관세 인하 논의"

트럼프 "스위스를 돕기 위해 무언가를 할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 스위스산 수입품에 부과한 39%의 상호관세를 낮추기 위한 협상을 진행하고 있다.

연합뉴스는 11일 트럼프 대통령이 10일 (현지시간) 백악관에서 취재진을 만나 "우리는 관세를 조금 낮추기 위한 일을 진행하고 있다"고 한 발언을 보도했다.

트럼프 대통령은 15%로 인하될 것이냐는 질문엔 "숫자는 말한 적이 없다"고 답하면서도 "하지만 우리는 스위스를 돕기 위한 조치를 취할 것이다. 우리는 스위스를 강하게 때렸다. 우리는 스위스가 계속 잘되길 바란다"고 덧붙였다.

지난 4월 각국에 대한 상호관세 발표하는 트럼프 대통령. 로이터 연합뉴스

같은 날 블름버그 통신도 소식통을 인용해 미국이 스위스에 대한 상호관세를 기존 39%에서 15%로 낮추는 합의에 거의 도달했다는 내용을 보도했다. 2주 안에 협상이 타결될 수 있다는 것이다. 15%는 앞서 유럽연합(EU) 등이 대미 협상을 통해 낮춘 상호관세율과 같은 수준이다.

앞서 트럼프 정부는 지난 4월 스위스에 대한 상호관세를 31%로 발표한 뒤 유예기간을 두고 무역 협상을 벌였다. 하지만 스위스 측이 무역 균형을 해소할 '성의'를 보이지 않는다며 관세율을 39%로 상향해 8월 7일부터 실제 부과를 시작했다.

그러자 스위스는 미국과 관세 인하를 위해 접촉해왔고 지난주 스위스 기업인들이 백악관 집무실에서 트럼프 대통령을 만났다. 당시 참석자들은 트럼프 대통령에게 대통령 도서관을 위한 롤렉스 시계와 맞춤형 금괴를 선물한 것으로 알려졌다.

이후 트럼프 대통령은 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표에게 협상에 속도를 낼 것을 지시했고, 그리어 대표는 7일 스위스와 협상을 진행했다. 이들은 함께 건넨 서한에서 "양국 간 우정과 지속적인 유대의 정신을 반영한 상징적인 감사의 표시"라며 선물에 의미를 부여한 것으로 전해졌다.

스위스 경제부 대변인은 관세 합의 타결을 관측하는 보도에 "협상이 진행 중"이라며 "더는 언급하지 않겠다"고 말을 아꼈다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



