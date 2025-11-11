소방청 "울산화력 본격 구조 시작…현장 24시간 체제"

4·6호기 발파 후 오후 3시40분 작업 개시

구조대원 안전 위한 철저한 관리 체계

울산화력발전소 붕괴사고 현장에서 구조를 가로막던 보일러타워 4·6호기의 발파 작업이 완료됨에 따라 소방당국이 본격적인 수색 및 구조를 재개했다.

소방청은 11일 4·6호기 발파 이후 주변 위험성 안정화가 완료된 오후 3시40분부터 수색 및 구조활동을 전개했다고 밝혔다. 앞서 지난 6일 발생한 5호기 붕괴 사고로 총 7명이 매몰됐는데, 이 중 사망 추정 2명, 실종 2명이 아직 매몰돼 있다.

11일 오후 울산화력발전소 붕괴 사고 현장에서 김승룡 중앙긴급구조통제단장(소방청장 직무대행)이 보일러타워 4·6호기 안정화 작업 완료에 따라 본격적인 수색·구조 작업에 투입될 구조대원을 대상으로 구조 및 안전사항에 대해 당부하고 있다. 소방청 제공

이번 현장에는 전국에서 동원된 9개 구조대, 총 72명의 구조대원이 투입된다. 울산소방본부장(특수대응단장)이 현장 지휘대를 맡아 24시간 체제로 운영된다.

수색·구조 방식은 구조팀-RIT(신속대응팀)-백업팀으로 이어지는 3단계 순환 투입 체계로 진행된다. 현장 상황은 드론과 백업팀이 병행 촬영해 구조 활동의 정확성과 안전성을 동시에 확보할 계획이다.

아울러 소방청은 구조대원의 안전을 위해 철저한 관리 체계를 가동한다. 현장 투입 전 김승룡 중앙긴급구조통제단장(소방청장 직무대행) 주관으로 모든 구조대원 대상 구조계획 및 안전교육을 실시했다. 대원들은 현재 안정성이 확보된 구역부터 단계적으로 투입하고 있다.

방면안전요원, 항공드론팀 등 11명의 전문 안전관리 인력은 현장 전 구역을 실시간으로 점검한다. 위험 징후가 포착될 경우 전 대원에게 즉시 대피 신호를 전파하고, 무전 및 차량 사이렌·스피커를 통해 신속한 철수를 유도한다. 구조 공간의 안전성은 전문 해체업체와 안전보건공단 전문가가 공동으로 평가하며, 평가 결과에 따라 단계적으로 구조 작업이 추진된다.

김 단장은 "24시간 수색·구조체계를 가동해 조금이라도 빨리 구조대상자를 가족의 품으로 돌려드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



