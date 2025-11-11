본문 바로가기
동의대 일본학과 정충실 교수 저서, 올해 세종도서 선정

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.11 16:56

'영화라는 무기', 한국·일본 선전영화 무기 기능성 탐구

동의대 일본학과 정충실 교수의 저서 '영화라는 무기'가 최근 '2025년 세종도서'에 선정됐다.


학술부문에 선정된 이 저서는 기존 연구가 주목하지 않던 한국과 일본의 선전영화를 대상으로 제국주의와 냉전의 시기, 그리고 이를 둘러싼 국가권력 혹은 엘리트(이상 상영주체), 대중(관객) 사이의 권력관계를 담고 있다. 이를 통해 선전영화가 애초의 목적대로 관객을 교화하고 무언가에 동원할 수 있었는지, 즉 '무기'로서 기능할 수 있었는지를 살펴보고 있다.


문화체육관광부가 주관하고 한국출판문화산업진흥원이 주관하는 세종도서는 국민의 독서 문화 향상과 출판시장 진흥을 위해 매년 교양 및 학술 분야 우수도서를 선정하고 있다. 2025년 선정도서는 내년 초부터 전국의 도서관과 사회복지시설, 인문시설, 해외문화원 등에 보급된다.

동의대 일본학과 정충실 교수.

동의대 일본학과 정충실 교수.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

