삼성증권, 3분기 순이익 3092억…전년比 29% ↑

삼성증권은 3분기 당기순이익이 3092억원으로 전년 동기 대비 28.65% 증가했다고 11일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 4018억원으로 23.97%, 세전이익도 4122억원으로 27.77% 늘었다. 다만 매출액은 2조7250억원으로 1.54% 감소했다.

WM부문은 증시 강세로 안정적인 자금유입이 이어지며 고액자산가 고객 수 및 자산 규모 증가했다. 전분기 대비 1억원 이상 리테일 고객수가 3만7000명 증가했다. 또한 리테일 전체 고객자산도 37조4000억원 늘었다.

투자은행(IB)은 구조화금융 중심의 호실적을 기록했다. 인수 및 자문수수료는 구조화금융을 중심으로 전분기 대비 35.5% 증가한 994억원을 기록했다. 또한 3분기 케이뱅크 및 마이리얼트립 등 기업공개(IPO) 주관 딜을 확보하며 향후 관련 수수료 수익 확대도 기대되고 있다.

삼성증권의 3분기 누적 영업이익은 1조451억원으로 5.04% 증가했다. 같은 기간 매출액은 10조5629억원으로 10.47% 늘었다. 세전이익과 당기순이익은 1조603억원과 7922억원으로 각각 5.66%와 5.44% 증가했다.





유현석 기자



