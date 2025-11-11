평택시, 평택항 그린수소항만 구축 위해 5개 기업·기관과 업무협약

경기도 평택시는 11일 시청 종합상황실에서 '평택항 탄소중립 친환경 그린수소 항만 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

협약에는 평택지방해양수산청, 경기평택항만공사, 현대차, 기아, 현대글로비스 등 총 5개 기관이 참여했다.

협약을 통해 시는 수소생산단지에서 생산된 수소를 전용 배관을 통해 평택항으로 직접 공급하고, 현대차는 이를 활용해 수소연료전지 발전시스템을 도입함으로써 항만 내에서 사용되는 전력을 친환경 에너지로 전환한다. 하역 장비 등 항만 설비 역시 수소 기반으로 전환한다.

협약 기관들은 이와함께 수소 벙커링, 육상전력공급장치(AMP), 그린수소 도입 등 수소에너지를 활용한 항만 에너지 전환을 통해 녹색 해운 항로 개설도 협력해 나가기로 했다.

앞서 평택시는 수소항만 조성을 위해 항만 중심부에 수소교통복합기지를 구축하고, 평택항을 거점으로 운행하는 버스와 트럭을 수소모빌리티로 전환하고 있다. 현대차, 현대글로비스와 협력을 통해 자동차를 실어 나르는 수소카캐리어도 개발해 시범 운행을 진행하고 있다.

정장선 평택시장은 "이번 협력을 통해 평택항을 그린수소를 에너지원으로 하는 세계적인 수소 항만으로 만들어 나가겠다"고 말했다.





