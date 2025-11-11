전기화재 예방을 위한 소공간용 소화용구 설치 당부

안전점검과 예방조치가 중요

경북 구미소방서(서장 조유현)는 전기설비가 집중된 협소한 공간에서 발생할 수 있는 화재를 막기 위해 소공간용 소화용구 설치를 적극 당부하고 있다고 11일 밝혔다.

소공간용 소화용구는 사람이 상주하지 않거나 관리가 어려운 분전반·배전반·콘센트 등 협소한 공간에 설치해 일정 온도 이상의 열을 감지하면 자동으로 작동, 화재를 초기에 진압하는 자동형 간이 소화장비로 공간의 크기와 구조에 따라 패치형(또는 패드형)·용기형·로프형 등으로 구분된다.

최근 전기제품 사용 증가로 전기적 요인에 의한 화재 발생이 늘고 있는 가운데, 구미소방서는 초기 대응이 어려운 협소·밀폐된 전기설비 공간의 화재를 예방하기 위해 전기설비 밀집 장소를 중심으로 소공간용 소화용구 설치를 유도하고 홍보 활동을 강화하고 있다.

조유현 구미소방서장은 "협소 공간에서 발생하는 전기화재는 초기 대응이 늦어질 경우 큰 피해로 이어질 수 있다"며 "작은 공간일수록 철저한 안전점검과 예방조치가 중요하다. 시민 여러분께서도 소공간용 소화용구 설치에 적극 동참해 달라"고 했다.





