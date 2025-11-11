본문 바로가기
직접 소비금액 49억원 + 10배 이상 경제유발효과 기대 'K-온누리패스'

영남취재본부 김이환기자

입력2025.11.11 16:36

전통시장 활력…50억 매출·8억 환급
5만115명 참여로 상품권 조기 소진
소상공인 매출↑ 온누리상품권 사용↑ 전통시장 재방문율↑

경북 구미시는 지난 9월 25일부터 시작된 '2025 K-온누리패스(온누리상품권 환급)사업'이 시민과 방문객의 큰 호응 속에 상품권 조기 소진으로 11월 5일 성황리에 종료됐다고 밝혔다.


이번 사업에는 새마을중앙시장과 문화로, 중앙로동문상점가 등 주요 상권 점포가 참여했으며, 총 5만 115명이 환급에 참여해 8억 200만원의 온누리상품권이 지급됐다.

이를 통해 지역 내 직접 소비금액은 약 49억 8000만원에 달했으며, 경제유발효과는 투입예산 대비 10배 이상에 달할 것으로 추정된다. 특히 대경선 구미역과 인접한 지리적 이점과 환급행사 효과로 인해 즉각적인 소비가 활발히 일어나면서 점포 매출이 눈에 띄게 증가했다.

온누리패스환급소 현장사진/김이환 기자

또한 음식점, 카페, 생활용품점 등 생활밀착형 업종 전반이 활기를 되찾으며 지역 상권 전반에 온기가 퍼졌다.


시민들은 "온누리상품권 환급으로 알뜰 소비도 하고 지역 가게도 도울 수 있어 일석이조였다"는 반응을 보였다.


구미시는 이번 사업을 통해 ▲소상공인 매출 증진 ▲온누리상품권 사용 활성화 ▲전통시장 재방문율 제고 등 세 가지 성과를 거뒀다.

시는 앞으로도 상권별 환경개선사업, 빈 점포 상생거래소, 소상공인 특례보증 확대 등 다양한 상권 활성화 정책을 이어갈 계획이다.


김장호 구미시장은 "온누리패스가 시민 혜택과 전통시장 활성화를 동시에 이끄는 대표 지역경제 사업으로 자리매김했다"며 "내년에는 더 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 상권 활성화와 소상공인 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

