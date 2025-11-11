본문 바로가기
수험생, 부산~오사카 크루즈 반값에 간다… 팬스타, '블랙판데이' 최대 할인 행사

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.11 16:27

대마도 승선권 최대 70% 할인…면세점도 특가

팬스타그룹은 대학수학능력시험과 블랙프라이데이 시즌을 맞아 오는 11월 13일부터 28일까지 '블랙판데이(BLACK PAN-DAY)'를 진행한다.


이번 행사는 팬스타크루즈와 팬스타면세점이 함께 참여하는 연중 최대 규모 통합 할인 이벤트다.

팬스타는 블랙판데이 기간에 부산~오사카 간 세토내해 크루즈 '미라클호' 승선권을 50%, 부산~대마도 고속선 '쓰시마링크호' 승선권을 70% 할인가에 제공한다. 수능 수험생, 대학생, 스무살 청년, 말띠생 등 젊은 고객층이 대상이다.

수험생, 부산~오사카 크루즈 반값에 간다… 팬스타, '블랙판데이' 최대 할인 행사
수험표, 학생증, 신분증을 제시하면 본인 포함 최대 4인까지 동일한 할인 혜택을 받을 수 있다. 수능 수험생에게는 무료 음료 쿠폰이 추가 제공된다.


팬스타 면세점은 블랙판데이에 맞춰 위스키, 사케, 화장품 등 전 품목 특가 할인전을 연다. 해외 유명 위스키를 국내 면세가 최저 수준의 특가로 선보이며 팬스타 면세점 최초로 일본 사케 할인 행사도 진행한다.


홋카이도의 아사히카와 등 지역 브랜드를 비롯해 '닷사이', '쿠보타' 등 일본 대표 사케 브랜드들이 할인 품목에 포함된다. 메디힐, 아이소이, 피토메르 등 인기 화장품 브랜드 전 품목을 최대 30% 할인 판매한다. 또 구매금액대별로 팬스타 크루즈 에코백, 화장품 샘플세트 등의 사은품을 증정한다.

팬스타 관계자는 "블랙판데이는 크루즈 여행과 쇼핑을 동시에 즐길 수 있는 팬스타만의 대표 프로모션"이라며 "합리적인 가격과 차별화된 혜택으로 더 많은 고객이 크루즈의 즐거움을 경험하도록 하겠다"고 말했다.


블랙판데이의 자세한 내용은 팬스타크루즈 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

수험생, 부산~오사카 크루즈 반값에 간다… 팬스타, '블랙판데이' 최대 할인 행사




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr


