"대한민국 경제 심장, AI로 다시 뛴다"…충남 'AI 대전환' 선언

대한민국 수출 2위의 산업 중심지 충남이 'AI 대전환'을 공식 선언하며 인공지능 시대의 주도권 경쟁에 본격 뛰어들었다.

충남도는 글로벌 빅테크, 대학, 연구기관 등 국내외 인공지능 석학들이 참여하는 '충남 AI특별위원회'를 출범시키고, 제조·바이오·농축수산·공공행정 등 전 산업의 AI 생태계 구축을 선포했다.

도는 11일 단국대 천안캠퍼스에서 '충남 AI 대전환 선언식 및 AI특별위원회 출범식'을 열고, 도정 핵심 비전으로 '한계를 뛰어넘는 비상, 충남 AI 대전환'을 제시했다.

이날 행사에는 김태흠 지사를 비롯해 도내 기업, 대학, 연구기관 관계자 등 600여 명이 참석했다.

도는 ▲AI 기반 혁신 산업 생태계 조성 ▲제조공정 인공지능 전환(AX) ▲스마트 농축수산업 AX ▲융복합 바이오 AX ▲AI 지역 도시 서비스 구축 ▲AI 공공 혁신 등 6대 전략을 추진한다.

특히 벤처펀드 규모를 3배 확대하고, AI 특화 인력 1만5000명 양성, 창업 공간 50% 확대 등 'AI 산업 생태계 인프라 확대'에 집중한다.

제조업 부문에서는 AI 테스트베드 구축과 반도체·모빌리티 중심의 특화 인프라 조성으로 기업 경쟁력을 강화한다.

농축수산 분야는 AX 기술로 고부가가치 산업화를 추진하고, 바이오 부문은 정밀의료·디지털헬스케어 등 융복합 산업 육성에 나선다.

공공 부문 역시 AI 행정서비스를 도입해 행정 효율성과 도민 체감도를 높일 계획이다.

이날 출범한 충남 AI특별위원회는 글로벌 빅테크 기업 임원, KAIST·연세대 교수, 국방과학연구소·한국데이터산업진흥원 연구진 등 32명으로 구성됐다. 위원회는 충남 AI 전략 수립과 후속 사업 자문 역할을 맡는다.

도는 '제조공정 AI 전환 얼라이언스'를 구성해 스마트공장에서 AI까지 이어지는 산업혁신 협력 체계를 구축한다.

포럼에서는 김태형 단국대 교수가 'AI로 여는 충남의 미래 전략'을 주제로 기조발제를 진행했으며, AI 기반 4족 보행로봇, 무인 탐사 드론, 노인 돌봄 로봇 등 첨단 제품 전시도 이어졌다.

김태흠 지사는 "전국 수출 2위 충남은 대한민국 경제의 심장으로, 산업화 시대를 이끌었듯 이제는 AI로 대한민국의 미래를 견인하겠다"며 "힘쎈충남은 인공지능 시대의 선도자가 될 것"이라고 강조했다.





