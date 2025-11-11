강원도, 국방산업 성장 가속화…'강원국방벤처센터 간담회' 개최

강원국방벤처센터, R&D 국비 12억 확보 성과

도, 방산 중소·벤처기업과의 현장 소통

국방경제 추진전략 및 지원사업 설명

강원특별자치도(도지사 김진태)는 강원지역 중소·벤처기업의 국방산업 진출 확대와 지원사업 정보 공유를 위해 '2025 강원국방벤처센터 협약기업 간담회'를 개최했다고 11일 밝혔다.

강원특별자치도가 강원지역 중소·벤처기업의 국방산업 진출 확대와 지원사업 정보 공유를 위해 '2025 강원국방벤처센터 협약기업 간담회'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공

이번 간담회는 11일 강원연구원에서 김만호 경제국장 주재로 열렸으며, 민군협력진흥원(국방과학연구소 산하), 강원국방벤처센터(국방기술진흥연구소 산하) 관계자와 도내 협약기업 등 주요 관계자들이 참석했다.

간담회에서는 △도의 국방경제 추진전략 △국방부 민·군 기술협력 사업 △국방 보안체계 등을 설명하고 협약기업들이 현장에서 겪는 애로사항과 건의사항을 청취하며 해결방안을 논의했다.

강원국방벤처센터는 2024년 12월 개소 이후 지금까지 44개 협약기업을 발굴, 기술·경영 컨설팅, 시제품 제작, 국방 수요처 연계 등 다양한 지원 프로그램을 운영하고 있다.

특히, 방위사업청 주관 국방벤처 지원사업에 강원국방벤처센터 협약기업 4개 사가 선정되도록 지원하여, 2년간 총 12억원 규모의 방산 R&D 국비를 확보하는 성과를 거뒀다. 이는 도내 기업의 방위산업 사업화 가능성을 입증한 사례로 평가된다.

도는 '강한 국방, 강한 경제, 강원특별자치도'를 비전으로 국방산업을 강원경제의 새로운 성장동력으로 육성하고 있다.

지난 7월에는 전국 광역자치단체 최초로 국방산업 전담조직인 '국방경제추진단'을 출범하여 첨단 방위산업 육성과 국방 인프라 유치 등 국방경제 기반 확충에 행정력을 집중하고 있다.

앞으로는 강원국방벤처센터 예산을 단계적으로 확대해 지원기업을 늘리고, 방산혁신클러스터 유치(방위사업청 공모)에도 도전해 강원특별자치도를 첨단 국방산업의 핵심 거점으로 도약시킬 계획이다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "새 정부가 방산 벤처·중소기업 육성과 R&D 확대를 통해 'K-방산 4대 강국 도약'을 국정과제로 추진하고 있다"며 "강원특별자치도 역시 국방벤처센터 지원 강화와 인프라 확충을 통해 강원특별자치도를 미래 첨단 국방산업의 중심지로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



