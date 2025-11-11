장성 한우, 전남 경진대회서 2개 부문 수상

장성 한우가 전남도 으뜸한우 경진대회에서 2개 부문을 수상했다. 노력상을 받은 김종순 농가(사진 왼쪽)와 최우수상을 받은 장행순 농가(사진 오른쪽). 장성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 장성군은 군의 명품 한우가 '제41회 전남도 으뜸한우 경진대회'에서 우수한 성적을 거뒀다고 11일 밝혔다.

최근 순천광양축협 가축시장에서 열린 대회에서 군은 번식2부 노력상(서삼면 김종순 농가)과 번식3부 최우수상(장성읍 장행순 농가)을 수상했다.

▲한우 송아지 브랜드 육성사업 ▲소 사육 농가 경쟁력 제고사업 ▲조사료 생산기반 확충사업 추진 등 체계적으로 축산 경쟁력을 강화해 온 것이 결실로 이어졌다는 분석이다.

이번 경진대회는 전남도와 농협전남지역본부가 주최하고 순천시와 순천광양축협이 주관했다. 전남권 22개 시군에서 선발된 우수 한우들이 출품돼 품질, 체형, 육질 등을 객관적으로 평가받았다.

김한종 장성군수는 "지역 축산농가들의 땀과 열정으로 거둔 값진 결실이다"며 "이번 성과를 발판 삼아 고품질 축산물 생산 기반 조성과 명품 한우 브랜드 육성에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



