365라온누리치과, 모아다온키즈어린이집과 구강건강 증진 업무협약 체결

정진기자

입력2025.11.11 15:55

365라온누리치과, 모아다온키즈어린이집과 구강건강 증진 업무협약 체결
인천 365라온누리치과는 모아다온키즈어린이집과 어린이 구강건강 증진 및 예방 중심 구강관리 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.


이번 협약은 유아기부터 올바른 구강관리 습관을 형성하고, 치과에 대한 두려움을 줄이는 동시에 지역사회 건강한 구강문화 조성을 목표로 진행됐다. 양 기관은 협약을 통해 ▲어린이 구강검진 및 예방교육 지원 ▲학부모 대상 구강건강 정보 제공 ▲교직원 및 직계가족 진료 혜택 ▲지역 내 구강건강문화 확산 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

365라온누리치과 관계자는 "아이들의 치아 건강은 어릴 때 형성되는 습관이 평생을 좌우한다"며 "이번 협약을 통해 아이들이 치과를 친근하게 느끼고 올바른 양치 습관을 배울 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.


MOU 체결 이후 첫 공식 프로그램으로, 모아다온키즈어린이집 4세반 원아들이 병원을 방문해 '치과는 무섭지 않은 곳'이라는 주제의 구강보건교육과 치과 체험학습을 진행했다. 아이들은 치아 모형과 칫솔을 이용한 양치 실습과 치과의사 가운을 입고 친구의 입속을 살펴보는 등 다양한 체험 활동에 참여했으며, 교육을 마친 후에는 충치 예방용 자일리톨 사탕과 어린이 칫솔을 선물로 받았다. 한 어린이는 "치과 이제 안 무서워요"라고 밝게 말했다.


365라온누리치과는 이번 협약을 계기로 지역 내 어린이집 및 유치원과의 연계를 강화하고, 예방 중심의 치과의료 서비스를 확대할 방침이다. 병원 관계자는 "치아는 아플 때 치료하는 것보다 미리 관리하고 예방하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 어린이집 및 유치원과 연계를 강화하고, 예방 중심 구강건강 프로그램을 통해 아이들의 평생 건강을 지키는 데 앞장서겠다"고 말했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

