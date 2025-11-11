"형보다 잘생겼다" AI전문가 된 차은우 동생, 강연자로 깜짝 등장

AI 서밋 서울 앤 엑스포서 강연 진행

가수 겸 배우 차은우의 동생이 인공지능(AI) 전문가로 강연에 나섰다.

가수 겸 배우 차은우(왼쪽)과 동생 이동휘씨 AD 원본보기 아이콘

차은우의 동생 이동휘씨는 10일 열린 'AI 서밋 서울 앤 엑스포 2025'에서 조용민 언바운드랩 대표와 함께 강연을 진행했다.

이씨는 AI 데이터 크롤링 모델을 주제로 강연한 것으로 알려졌다. AI 데이터 크롤링 모델은 웹사이트에서 필요한 데이터를 자동 수집·추출해 AI 모델이 활용할 수 있도록 변환하는 기술이다.

AI 서밋 서울 홈페이지를 보면 'AI 레서피: 형을 위해 만든 AI, 브랜드 검증 툴로 진화하다'라는 세션에 이씨의 프로필이 게재됐다.

이씨의 소개란에는 "차은우 배우의 친동생인, 이동휘 연구원은 언바운드랩 투자팀에서 AIX 볼트온·롤업 전문 투자를 위한 다양한 기업의 AIX 프로젝트 관련 연구 및 자문을 수행하고 있다"고 적혔다. 이어 "미디어 전공자로서 제일기획과 펑타이에서 다양한 마케팅 프로젝트를 진행해왔다"고 전했다.

비연예인인 이씨는 지난 6월11일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블록'을 통해 모습을 비추며 잘생긴 외모로 화제가 됐다. 회사 동료들과 거리를 걷는 장면이 4초가량 나왔는데 이후 차은우의 동생인 것으로 밝혀지면서 관심을 끌었다. 차은우가 속한 보이그룹 아스트로 멤버들은 이씨에 대해 "은우보다 얼굴이 더 작고 잘생겼다"고 언급하기도 했다.

한국무역협회가 코엑스, DMK글로벌과 공동으로 개최한 'AI 서밋 서울 앤 엑스포 2025'는 업계의 AI 기술 적용과 확산을 지원하자는 취지로 기획됐다. 행사는 AI 콘퍼런스와 국내외 대표 기업들이 참여한 전시로 구성됐다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>