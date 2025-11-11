본문 바로가기
태백 한국안전체험관, '제품안전 교육·홍보' 산업부 장관상 수상

이종구기자

입력2025.11.11 15:46

태백 한국안전체험관, K-안전문화 확산 기여
'세계표준 및 품질경영유공' 장관상 영예

강원도 태백시(시장 이상호)는 한국안전체험관이 11일 서울 코엑스에서 열린 '2025 제품안전의 날' 행사에서 '2025 세계표준 및 품질경영유공' 산업통상자원부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

태백시가 한국안전체험관이 11일 서울 코엑스에서 열린 '2025 제품안전의 날' 행사에서 '2025 세계표준 및 품질경영유공' 산업통상자원부 장관상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 태백시 제공

태백시가 한국안전체험관이 11일 서울 코엑스에서 열린 '2025 제품안전의 날' 행사에서 '2025 세계표준 및 품질경영유공' 산업통상자원부 장관상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 태백시 제공

이번 수상은 제품안전 교육과 홍보 분야에서의 꾸준한 노력과 성과를 인정받은 결과로, 국민 생활 속 안전문화 확산과 제품안전 의식 제고에 기여한 공로가 높이 평가됐다.


2012년 개관한 한국안전체험관은 국내 최대 규모의 안전체험 테마파크로, 연간 10만명 이상의 체험객을 대상으로 실생활에서 발생할 수 있는 제품 관련 안전사고 예방교육을 실시해 왔다.

특히 2021년 개관한 어린이제품 안전체험관은 △KC인증 제품 교육 △탈것 안전교육 △생활안전게임 등 3개 테마로 구성되어, 어린이들의 제품안전 인지능력 향상에 크게 기여하고 있다.


또한 학교 현장체험학습 안전요원 연수, 어린이날 맞이 안전체험행사, 대한민국 청소년 안전캠프 등 다양한 프로그램을 통해 국민의 안전의식 제고와 지역사회 협력 강화에 앞장서고 있다.


태백시는 이번 장관상 수상이 한국안전체험관이 단순한 체험시설을 넘어 제품안전교육의 전문기관으로서 국가 경쟁력 강화와 국민 생활 향상에 기여하고 있음은 물론, K-안전문화의 중심지로서의 역할을 담당하고 있음을 보여주는 성과라고 밝혔다.

설옥순 한국안전체험관장은 "이번 수상을 계기로 더욱 창의적이고 실효성 있는 안전교육 콘텐츠를 개발해 국민의 삶의 질 향상과 안전문화 확산에 앞장서겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
