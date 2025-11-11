장수군, 16일까지 '세계서예 전북비엔날레 장수전'

'2025 서예, 전북의 산하를 날다' 주제

전북 장수군이 오는 16일까지 장수한누리전당 전시실에서 세계서예 전북비엔날레 '장수전' 전시회를 연다.

장수군이 오는 16일까지 장수한누리전당 전시실에서 세계서예 전북비엔날레 '장수전' 전시회를 연다. 장수군 제공 AD 원본보기 아이콘

11일 군에 따르면 이번 전시는 '2025 서예, 전북의 산하를 날다'라는 주제 아래 장수에서 활발히 활동 중인 지역 서예가 40명의 작품을 선보인다.

이번 전시를 통해 문자 예술의 범주를 넘어, 인간의 내면과 정신이 깃든 작가들의 삶과 철학이 담긴 서예 작품을 통해 서예의 예술적 가치와 전통미를 동시에 느낄 수 있다.

전시작들은 한글과 한자 등 다양한 서체로 구성돼 있으며, 힘 있는 필획과 섬세한 먹빛의 조화가 어우러져 장수의 정취와 작가들의 예술적 감성을 담아냈다.

이번 전시는 이러한 지역의 정서와 전통이 서예예술을 통해 현대적으로 재해석된다는 점에서 의미가 깊다. 지역민들의 따뜻한 정서를 한지 위에 담아낸 작품들은 관람객들에게 잔잔한 울림과 감동을 선사할 예정이다.

최훈식 군수는 "이번 전시회가 장수 서예의 저력을 알리고 서예 문화의 새로운 도약을 이끄는 전환점이 되길 바란다"며 "많은 분들이 서예의 아름다움과 예술혼을 함께 느끼는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>