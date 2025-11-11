본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

경기도의사회, 경찰 과잉진압 손배소서 일부 승소 판결

변선진기자

입력2025.11.11 15:28

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도의사회가 의과대학 정원 확대 반대 집회 중 경찰의 과잉진압이 있었다며 제기한 손해배상 소송에서 국가가 이동욱 경기도의사회장에 위자료를 지급해야 한다는 판결이 나왔다.

경기도의사회, 경찰 과잉진압 손배소서 일부 승소 판결
AD
원본보기 아이콘

서울서부지법 민사8단독 윤소희 판사는 11일 경기도의사회와 이 회장이 대한민국, 호욱진 전 서울 용산경찰서장 등 경찰 관계자들을 상대로 낸 손해배상 소송에서 국가가 이 회장에게 위자료 300만원을 지급하라며 원고 일부 승소로 판결했다.


다만 경기도의사회 측이 호 전 서장 등 경찰 관계자를 상대로 제기한 손해배상 청구에 대해서는 "주장이 불분명해 판단이 불가능하다"며 기각했다.

앞서 경기도의사회와 이 회장은 지난해 8월부터 올해 1월까지 진행된 의대 정원 확대 반대 집회 과정에서 경찰이 전공의, 의대생 등 참석자들을 폭행했다고 주장하면서 1억원 규모의 손해배상청구 소송을 제기한 바 있다.


한편 서울 서대문경찰서는 경기도의사회가 호 전 서장 등을 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의로 고소한 건에 대해 '혐의없음'으로 불송치했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업들 앞다퉈 무료 서비스 확대하는 이 나라 한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

친애하는 카톡아, X 근황은 왜 보여주니

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기