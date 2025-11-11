김태흠 "천안, K-반도체 중심 수부도시로 키운다"



충남도, 미래 모빌리티 국가산단·치의학연구원 유치·GTX-C 연장 등 4대 핵심사업 추진



김태흠 충남지사 AD 원본보기 아이콘

충남도가 천안을 'K-반도체 벨트의 중심이자 충남 수부도시'로 도약시키기 위한 대형 프로젝트에 속도를 내고 있다.

김태흠 지사는 11일 천안을 방문해 미래 모빌리티 국가산단 조성, 국립 치의학연구원 유치, 충남경제자유구역 지정, GTX-C 연장 등 4대 핵심 사업을 추진하겠다고 밝혔다.

또 시장 궐위 이후 시정 운영을 점검하고, 천안시청 봉서홀에서 열린 시민들과의 대화에서 천안 발전 비전을 제시했다.

김 지사는 이날 "천안이 인구 100만 대도시로 성장할 수 있도록 미래 모빌리티 국가산단을 K-반도체 벨트의 중심으로 육성하겠다"고 강조했다.

천안 미래 모빌리티 국가산단은 국립 축산과학원 종축장 부지를 활용해 반도체·디스플레이 등 첨단산업을 유치하는 대규모 국가사업이다.

지난 2023년 후보지로 최종 선정된 이후 지난해 11월 총사업비 조정을 마치고, 올해 9월 실시설계에 착수했다.

종축장 이전이 완료되는 대로 착공에 들어갈 예정이며, 생산유발 14조 2000억 원, 고용유발 5만 8000명 등 막대한 경제 효과가 기대된다.

도는 KTX 천안아산역 융복합 R&D지구 내 1만여㎡ 부지를 확보하고 국립 치의학연구원 유치에 속도를 내고 있다.

도는 법적 근거 마련과 타당성 용역비 확보를 마쳤으며, 오스템임플란트와의 투자 협약을 통해 연구개발센터 설립 기반도 갖췄다.

김 지사는 "정부의 약속 사업인 만큼 관계 부처와 긴밀히 협력해 조기 착공을 이끌겠다"고 말했다.

아울러 충남경제자유구역과 GTX-C 연장사업도 병행 추진된다.

충남경제자유구역은 천안·아산·서산·당진 등 5개 지구 13.3㎢에 3조 4809억 원을 투입해 오는 2033년까지 단계적으로 조성되며, 천안 수신지구는 미래 모빌리티 융복합 산업 거점으로 지정 추진 중이다.

또 GTX-C 노선이 수서에서 온양온천까지 연장되면 천안·아산에서 서울 삼성역까지 1시간 이내 이동이 가능해져 지역민 교통 편의는 물론 수도권 인구 분산과 지역경제 활성화가 기대된다.

김 지사는 "GTX-C 연장은 충남과 수도권을 잇는 국가균형발전의 핵심 축"이라고 강조했다.

한편, 김 지사는 도민과의 대화를 마친 후 산동∼상덕 지방도 624호 확포장 착공식에도 참석했다.

해당 도로는 아산 산동리~천안 상덕리 구간 5.61㎞를 폭 30m, 왕복 4차로로 확장하는 사업으로, 완공 시 국도 1호선과 경부고속도로 접근성이 대폭 향상될 전망이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>