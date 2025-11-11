‘AI가 일상이 되는 도시’ 광주, 10개 혁신기업 합류

11일 광주시청 비즈니스룸서 업무협약 체결

AI 집적단지 1단계 완료…AX 실증밸리 착수

의료·제조·보안·급식 등 생활전반으로 AI 확산

시, 기업 이전·연구소 설립 지원, 생태계 조성

“시민이 체감하는 AI 도시, 광주에서 실현”

11일 오후 광주시청 비즈니스룸. 협약식에 참석한 인공지능(AI) 기업 대표들이 차례로 단상에 올라 각자의 기술을 소개했다. 의료, 데이터, 제조, 보안 등 다양한 분야의 기술 설명이 이어지는 가운데, 한 화면에 급식실 조리 과정을 자동화하는 로봇 영상이 등장했다. 대형 조리 솥이 일정한 속도로 회전하며 화력과 시간을 스스로 조절하는 장면이었다. AI가 산업 영역을 넘어 생활 현장으로 확장되고 있음을 보여주는 순간이었다.

11일 광주시청 비즈니스룸에서 열린 '광주형 인공지능 비즈니스 업무협약식'에서 AI 유치기업 관계자들이 자사 기술을 소개하고 있다. 송보현 기자

류건희 피플즈리그㈜ 대표는 "AI 서비스가 고도화되려면 현장 실증을 통해 데이터를 확보하는 것이 가장 중요하다"며 "광주시 내에도 여전히 수작업으로 조리가 이뤄지는 학교가 많다. 앞으로 광주를 거점으로 실증을 확대하고, 인력 양성과 고용 창출에 힘쓰겠다"고 말했다.

광주시는 이날 다큐브㈜, ㈜데이타몬드, 몽구스에이아이㈜, ㈜솔티랩, ㈜애쓰지마, ㈜에이엑스, ㈜원앤아이, ㈜이노바메디, ㈜이음아이씨티, 피플즈리그㈜ 등 10개 인공지능 기업과 '광주형 인공지능 비즈니스 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약을 통해 참여 기업들은 본사 이전이나 연구소·지역사무소 설립을 검토하며 광주 인공지능·반도체 산업 생태계 조성에 협력하기로 했다. 광주시는 인공지능 인프라와 행정 지원을 통해 기업 활동을 적극 지원할 방침이다.

광주시는 앞서 AI 집적단지 1단계 사업을 통해 국가AI데이터센터를 구축하고, 수천 건의 기업 실증·연구개발을 지원하며 산업 기반을 다져왔다. 내년부터는 'AX(인공지능 전환) 실증 밸리 조성사업'을 본격화해 모빌리티·에너지 등 지역 전략산업과 시민 생활 분야에 인공지능 기술을 적용할 계획이다.

강기정 광주광역시장이 11일 오후 시청 비즈니스룸에서 광주 인공지능 산업생태계 조성을 위한 AI유치기업 10개사와 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공

강기정 광주시장은 "AI 기업 집적과 산업 생태계 확장은 광주가 인공지능 중심도시로 성장하기 위한 핵심 동력"이라며 "기업들이 광주와 협력하고 성장해 대한민국의 미래 산업을 이끄는 실질적인 AI 중심도시를 만들어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



