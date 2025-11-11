한국장학재단, '내부감사 경진대회'서 대상…23개팀 중 1위

한국장학재단(이사장 배병일)은 '2025 내부감사 경진대회'에서 대상을 수상했다고 11일 밝혔다.

내부감사 경진대회는 인공지능(AI)과 디지털 데이터의 중요성을 강조하고, 기업의 내부감사 효율성을 높이기 위해 한국감사협회가 2023년부터 매년 개최하는 대회이다.

대회는 온라인으로 4시간 동안 진행되며 웹에 올라온 다양한 내부감사와 관련된 문제를 해결하고 정답을 입력해 고득점을 획득하는 팀에게 대상, 최우수상, 우수상, 장려상을 수여한다.

한국장학재단은 공공·민간 분야 전체 23개팀이 참여한 이번 대회에서 1위를 차지해 2024년 장려상에 이어 2025년 대상을 수상하며 전년 대비 발전된 기량으로 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

한국장학재단은 가상의 시나리오를 바탕으로 출제된 법인카드 부정사용, 자금 유용 및 횡령, 정보 유출 등의 내부감사 문제를 문서, 웹페이지, 사진 등 다양한 형태의 데이터를 분석해 해결하며 높은 점수를 받았다.

진만성 한국장학재단 상임감사는 "올해 생성형 인공지능(AI)을 활용한 디지털 감사체계를 구축하는 등 디지털 감사역량 향상을 집중적으로 추진한 노력이 수상으로 이어졌다"며, "앞으로도 축적된 디지털 감사역량을 적극 활용해 감사품질 고도화, 리스크 예방 중심의 감사체계 강화를 통해 공공부문의 윤리경영 수준 제고에 앞장서겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>