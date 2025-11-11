포인트모바일, 美 아마존향 단일 수주 기준 최대 규모 오더 수주

54억원 규모 미국향 단일 오더 수주

지난해 대비 267%↑… 북미 점유율 확대

포인트모바일이 미국 아마존으로부터 산업용 풀터치 단말기 PM86 7400여대, 376만달러(한화 약 54억원) 규모의 추가 수주를 확보했다고 11일 밝혔다.

이번 수주는 지난해 미국 아마존향 총 매출 대비 약 267% 증가한 수치로 북미 시장 대상 단일 수주 기준으로는 역대 최대 규모다. 이번 수주로 포인트모바일은 올해 약 270억원의 아마존향 누적 수주 및 매출액을 달성할 것으로 보고 있다.

이번 수주는 지난해 납품된 PM560 단말기에 이은 후속 계약으로 올해 아마존의 단말기 교체 프로젝트 중 상당수를 포인트모바일의 PM86으로 확보해 공급할 예정이다.

2021년부터 시작된 포인트모바일의 미국향 영업활동은 지난해 유의미한 규모의 첫 공급을 낸 이후 1년 만에 대형 후속 수주로 이어졌다. 각 국가 아마존의 요구에 맞춘 신속한 대응과 안정적인 납품 역량을 인정 받았다고 회사는 설명했다.

미국 아마존은 아마존 글로벌 매출의 약 60%를 차지하는 핵심 시장으로 현재 100만대 이상의 단말기가 사용 중인 것으로 추정된다.

회사 관계자는 "이번 수주는 단기 매출 확대를 넘어 포인트모바일의 공급 안정성과 파트너 신뢰도를 입증한 결과"라며 "향후 미국 아마존의 내년도 단말기 교체 수요에 대응해 경쟁사 제품을 자사 단말기로 점진적으로 대체하고 산업용 태블릿 TR54 등 신규 모델 도입을 통해 공급 범위도 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 양사 최고경영진은 지난달 비즈니스 리뷰를 통해 이러한 전략 방향에 대해 논의했다. 이들은 매년 2회 정례적인 비즈니스 리뷰를 개최하기로 했으며, 1차 회의는 매년 1월 뉴욕에서, 2차 회의는 하반기 아마존 IT 본사가 있는 내슈빌에서 열릴 예정이다.





