경남도청-도청 공무원노조, 주 4.5일제 담긴 단체협약 체결

경남도와 경남도청공무원노동조합이 4.5일제 근무 도입을 담은 2025년 단체협약을 맺었다.

박완수 도지사와 한진희 도청공무원노조 위원장은 지난 10일 도청 도정회의실에서 열린 2025년 단체협약 조인식에서 공식 교섭을 마쳤다.

도청 공무원노조는 지난 3월 21일, 조합활동 보장과 근무조건 개선, 복지 확대 등을 담은 139개 조항을 요구안으로 제출했다.

이에 도는 교섭요구안 분석과 관계부서 검토를 거쳐 지난 6월 2일 도지사-노동조합 상견례를 시작으로 9월 17일까지 7차례의 실무교섭을 진행했으며, 10월 21일 최종 합의했다.

이번 협약에는 ▲주 4.5일제 근무제 시행 ▲자기계발휴가 및 특별휴가 확대 ▲청사 근무환경 개선 및 정기적 환경 점검 ▲악성 민원 대응체계 구축 및 법률지원 강화 ▲건강검진 확대 및 예방접종 비용 지원 ▲반부패·청렴 활동 지원 등 복지 개선 ▲일·가정 양립을 위한 제도 개선 등이 담겼다.

도와 도청 노조는 향후 협의를 통해 주 40시간 근무 체계를 유지하며 개인이 원하는 날에 4시간을 일하고 나머지 4일엔 하루 1시간씩 연장하는 주 4.5일제 도입 시기를 정할 방침이다.

박 도지사는 "이번 단체교섭이 원만하게 타결되어 매우 기쁘게 생각한다"며 "주 4.5일제와 같은 새로운 제도도 포함된 만큼, 우리 직원들의 근무 환경과 복지에 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

이어 "그동안 교섭을 위해 애쓴 위원장과 비롯한 노조 관계자, 그리고 관련 부서 직원 모두에게 감사를 전한다"며 "이번 협약을 통해 도민을 위한 행정서비스 수준이 한층 더 높아질 것으로 기대한다"라고 했다.

한 위원장은 "이번 단체교섭은 조합원의 복지 향상과 근무 여건 개선을 넘어, 불필요한 업무를 줄이고 공정한 조직문화를 정착시키기 위한 중요한 발걸음이다"라고 하면서 "일하기 좋은 직장, 일할 맛 나는 공직문화를 만드는 밑거름이 될 것"이라고 말했다.

또 "이번 협약이 끝이 아니라 변화의 시작이 될 것"이라며 "도와 노동조합이 약속한 사항들이 현장에서 실질적으로 이행될 수 있도록 지속적인 관심과 협력을 당부드린다"고 했다.

경남도는 협약의 실질적 이행을 위해 부서별 실행계획을 마련하고, 근무환경 및 복지 개선에 대한 정기 모니터링에 나설 예정이다.

아울러 노사 간 정기협의회를 통해 '함께 성장하는 도정, 상생하는 공직사회'를 구현해 나갈 계획이다.





