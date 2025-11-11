남재동 대전사랑시민협의회장 "대전시민 문화 참여 확대 위해 노력"

대전사랑시민협의회-대전시립연정국악원 후원회, 지역문화 발전 위해 업무협약

왼쪽부터 대전사랑시민협의회 남재동 회장, 대전시립연정국악원 후원회 유완동 이사장(사진=대전사랑시민협의회 제공)

대전 지역 문화 소외계층에게 공연예술을 통해 힐링의 시간을 제공하고 대전시민의 문화 참여를 확대하기 위한 업무 협약이 이뤄졌다.

대전사랑시민협의회(회장 남재동)와 대전시립연정국악원 후원회(이사장 유완동)가 11일 지역문화 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 대전시청 16층 소회의실에서 진행된 업무 협약식에는 대전사랑시민협의회 남재동 회장과 대전시립연정국악원 후원회 유완동 이사장, 후원회 이사 등 주요 관계자가 참석해 상호 협력의 의의를 다졌다.

이번 업무협약을 통해 두 기관은 ▲대전지역 문화 예술 진흥을 위한 공동사업의 기획 및 추진 ▲시민 참여형 문화 프로그램 확대 ▲문화 소외계층에게 문화 향유 기회 제공 ▲전통예술과 지역 공동체의 상생 발전 도모 ▲각 기관의 협력 사업 및 공동 발전 방향에 관한 사항 등을 상호 협력하게 된다.

왼쪽부터 대전사랑시민협의회 강석만 사무처장, 대전시립연정국악원 후원회 박관우 사무총장, 대전시립연정국악원 후원회 최병필 부이사장, 대전사랑시민협의회 남재동 회장, 대전시립연정국악원 후원회 유완동 이사장, 대전시립연정국악원 후원회 이태하 부이사장, 대전시립연정국악원 후원회 장창수 부이사장(사진=대전사랑시민협의회 제공)

대전사랑시민협의회 남재동 회장은 "이번 대전시립연정국악원 후원회와 업무협약으로 대전시민의 문화 참여를 확대하고 전통문화 계승 및 확산을 통해 지역문화 예술 활성화 및 공공문화 발전 대전을 만드는데 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.

대전시립연정국악원 후원회 유완동 이사장은 "이번 업무협약이 문화 소외계층에게 공연예술을 통해 힐링의 시간을 제공하고 지역 전통예술 인프라 확대에도 크게 기여할 수 있도록 협약 내용을 충실하게 집행해 나가겠다"고 말했다.





