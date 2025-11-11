광주시, 내년 예산 7조6천823억…민생·미래 성장 집중

민생·성장·돌봄·기후 4대 전략에 중점

소상공인·청년·첨단산업 지원 예산 반영

“재정 여건 어려워도 미래 대비 투자 지속”

광주시가 내년도 예산 규모를 7조6,823억원으로 확정했다. 올해보다 780억원(1.0%) 늘어난 수치로, 시는 재정 여건이 녹록지 않은 상황에서도 민생 안정과 미래 성장 기반 마련에 초점을 맞췄다는 입장이다.

광주시는 2026년도 본예산안을 총 7조6,823억원 규모로 편성해 11일 시의회에 제출했다. 전년도(7조6,043억원)보다 1.0% 증가한 규모다. 지방세와 세외수입 등 자체 수입은 3.9% 감소했지만, 국고보조금 등 의존 재원은 7.4% 늘었다.

광주시 2026년 본예산 . 광주시 제공

일반회계는 올해보다 0.2% 증가한 6조2,725억원, 특별회계는 5.0% 늘어난 1조4,098억원으로 각각 편성됐다. 광주시는 "국정과제와 연계된 지역 대표사업 추진과 지속가능한 도시 성장, 시민 삶의 질 제고를 위한 효율적 재정 운용에 중점을 뒀다"고 설명했다.

시는 '민생·성장·돌봄·기후 4대 전략, 함께 행복한 광주'라는 방향 아래 민생활력, 혁신성장, 상생돌봄, 기후회복 등 4개 분야를 핵심 전략으로 삼았다.

소상공인 특례보증자금(75억5,000만원), 상생 카드 발행 지원(410억원), 전통시장 지원(12억2,000만원) 등 지역 상권 활성화 예산이 포함됐다. 청년층을 위한 월세 지원(79억6,000만원), 구직활동 수당(50억원), 일경험드림사업(77억원)도 이어진다.

혁신성장 부문에는 AI 2단계 AX실증밸리 조성(73억원), 미래차 전장핵심부품 개발(6억원), 그린스타트업타운 조성(41억9,000만원) 등 첨단산업 육성 사업이 편성됐다. 지역혁신중심대학(RISE) 구축(879억4,000만원)과 글로컬 대학 육성(338억원)도 반영됐다.

상생 돌봄 분야에서는 출생가정 상생 카드(20억원), 다태아 출산축하금(1억6,000만원), 통합돌봄 체계 구축(74억3,000만원) 등 저출생 대응 예산이 포함됐다. 광주형 평생 주택 건립(122억9,000만원)도 추진된다.

기후회복 부문에는 대중교통비 환급 서비스 'G-패스'(77억원), 우수저류시설 설치(55억원), 취약지역 주거개선(64억7,000만원) 등 안전·기후 대응 예산이 편성됐다.

광주시는 이번 예산 편성을 앞두고 재정전략 회의를 열어 세출 구조조정을 추진했다. 업무추진비, 사무관리비 등 일상경비와 행사·축제성 경비를 줄이고, 불요불급한 예산을 조정했다.

이병철 기획조정실장은 "경기회복 둔화로 재정 여건이 좋지 않지만, 시 재정이 지역경제 회복의 마중물 역할을 해야 한다"며 "인공지능, 모빌리티, 신재생에너지 등 혁신성장 분야에도 투자를 이어가겠다"고 말했다.





