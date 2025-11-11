본문 바로가기
산업단지 공장 직구 기획전 열린다

김철현기자

입력2025.11.11 14:41

산업단지 중소기업 우수제품 판매

한국산업단지공단은 국내 최대 쇼핑 축제인 '2025 코리아세일페스타(Korea Sale FESTA)'에 맞춰 내달 31일까지 '산업단지 공장직구 특별기획전'을 진행한다고 11일 밝혔다.


이번 행사는 지난해에 이어 두 번째로 마련된 산업단지 대표 상생 판촉전이다. 산업단지 입주 중소기업의 우수제품을 소비자에게 직접 선보이기 위해 G마켓 내 '상생마켓' 전용관에서 운영된다. 식품, 화장품, 생활용품 등 20개 입주기업이 참여해 품질과 가격 경쟁력을 모두 갖춘 다양한 제품을 선보인다.

한국산업단지공단

한국산업단지공단

특히, 코리아세일페스타 기간인 이달 28일까지는 최대 20% 중복할인 쿠폰이 제공된다. 산업단지 내 공장에서 생산된 제품을 소비자가 직접 구매하는 방식이기 때문에 제품의 신뢰성과 합리적인 가격 경쟁력을 동시에 확보했다.

이상훈 한국산업단지공단 이사장은 "코리아세일페스타와 연계한 이번 기획전은 산업단지 중소기업 제품의 인지도와 판매 기회를 확대하는 중요한 기회"라며, "앞으로도 산업단지 입주기업과 소비자 간의 접점을 확대하고, 중소기업 제품에 대한 신뢰와 긍정적 인식이 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
