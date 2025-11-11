金총리 "APEC 파견 경찰관, 열악한 환경서 근무…진심으로 위로"

김민석 국무총리는 11일 "아시아태평양경제협력체(APEC) 현장에서 일부 경찰관들이 열악한 환경에서 근무하게 되어 불편을 겪었던 점에 대해 진심으로 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

국무조정실에 따르면 김 총리는 이날 APEC 정상회의 당시 파견됐던 일부 현장 경찰관들의 열악했던 처우에 대해 보고받은 뒤 이같이 말했다. 아울러 "어려운 환경 속에서도 투철한 사명감으로 임무를 완수한 현장 경찰관들의 노고에 깊이 감사드린다"고 전했다.

김 총리는 다만 지난달 15일 개최한 APEC 치안·안전 관계장관회의 등 행사 준비 과정에서 "대규모 파견 경찰관들의 처우 문제와 관련해서 지적하고, 당시 경찰청으로부터 '문제없이 준비하고 있다'는 보고를 받은 바 있다"고 설명했다. 그러면서 경찰청을 향해 "사실관계 등 경위를 정확히 보고하고, 합리적인 대책을 수립해 보고할 것"을 지시했다.

한편 김 총리는 현재 정부가 추진 중인 검찰개혁과 병행해 "경찰도 수사역량을 획기적으로 제고하고, 국민의 민생과 안전을 보다 촘촘하게 보호할 수 있는 종합적인 경찰 개혁방안을 조속히 마련하라"고 행정안전부와 경찰청에 지시했다.





