이찬우 농협금융 회장 "수요자 중심 서비스체계 구축해야"

오규민기자

입력2025.11.11 14:00

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제3차 농협금융 고객전략협의회

농협금융지주가 10일 서울 서대문 본사에서 이찬우 회장을 비롯한 지주 및 자회사 고객전략 담당 임직원 60여 명이 참석한 가운데 '2025년 제3차 농협금융 고객전략협의회'를 개최했다고 밝혔다.


이 회의에서 농협금융은 시니어 브랜드인 'NH올원더풀'을 선포하고, 올해의 성과분석, 내년 트렌드 및 고객전략 추진방향에 대해 논의했다.

이찬우 농협금융지주 회장이 10일 서울 서대문구 본사에서 열린 '2025년 제3차 농협금융 고객전략협의회'에서 회의를 주재하고 있다. 농협금융지주

이찬우 농협금융지주 회장이 10일 서울 서대문구 본사에서 열린 '2025년 제3차 농협금융 고객전략협의회'에서 회의를 주재하고 있다. 농협금융지주

이 회장은 2026년 추진방향에 대해 "사업환경 및 트렌드 변화에 빠르게 대응할 것과 '수요자 중심의 서비스체계' 구축"을 주문했으며 "혁신적 사업 아이디어 발굴을 위한 발상의 전환과 범농협 인프라를 활용한 시너지 창출의 중요성"에 대해서도 강조했다. 임직원과의 토의에서는 초개인화, 임베디드금융, 인공지능(AI)기술 등 최근 트렌드와 관련한 영향과 대응계획에 대해 논의했으며, 올해 최초로 실시한 '농협금융 고객경험혁신 콘테스트'에서 선정된 신사업 아이디어, 성과창출 우수사례 및 숨은일꾼에 대한 결과 보고가 있었다.


이 회장은 "한 해 사업을 준비하는 데 있어 계획의 수립은 가장 중요한 일 중에 하나이다. 실효성 있는 계획을 세우고, 속도감 있게 실행해달라"며 '실행의 속도'를 다시 한 번 강조했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
