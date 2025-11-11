이찬우 농협금융 회장 "수요자 중심 서비스체계 구축해야"

제3차 농협금융 고객전략협의회

농협금융지주가 10일 서울 서대문 본사에서 이찬우 회장을 비롯한 지주 및 자회사 고객전략 담당 임직원 60여 명이 참석한 가운데 '2025년 제3차 농협금융 고객전략협의회'를 개최했다고 밝혔다.

이 회의에서 농협금융은 시니어 브랜드인 'NH올원더풀'을 선포하고, 올해의 성과분석, 내년 트렌드 및 고객전략 추진방향에 대해 논의했다.

이찬우 농협금융지주 회장이 10일 서울 서대문구 본사에서 열린 '2025년 제3차 농협금융 고객전략협의회'에서 회의를 주재하고 있다.

이 회장은 2026년 추진방향에 대해 "사업환경 및 트렌드 변화에 빠르게 대응할 것과 '수요자 중심의 서비스체계' 구축"을 주문했으며 "혁신적 사업 아이디어 발굴을 위한 발상의 전환과 범농협 인프라를 활용한 시너지 창출의 중요성"에 대해서도 강조했다. 임직원과의 토의에서는 초개인화, 임베디드금융, 인공지능(AI)기술 등 최근 트렌드와 관련한 영향과 대응계획에 대해 논의했으며, 올해 최초로 실시한 '농협금융 고객경험혁신 콘테스트'에서 선정된 신사업 아이디어, 성과창출 우수사례 및 숨은일꾼에 대한 결과 보고가 있었다.

이 회장은 "한 해 사업을 준비하는 데 있어 계획의 수립은 가장 중요한 일 중에 하나이다. 실효성 있는 계획을 세우고, 속도감 있게 실행해달라"며 '실행의 속도'를 다시 한 번 강조했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



