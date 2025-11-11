광명시 "257억 민생안정지원금, 2044억원 경제효과"

"지역화폐 사용률 높아지며 지역내 소비 선순환 효과"

효과 분석 결과 브리핑…시민 85% "경제 활성화 기여"

'경제효과 8배, 501개 일자리 창출.' 경기도 광명시가 연초 전 시민을 대상으로 자체적으로 지급한 '민생안정 지원금'의 지역경제 활성화 효과를 분석한 결과다.

광명시는 11일 시청 중회의실에서 '민생안정지원금 효과분석 결과'를 주제로 정책브리핑을 개최, 민생안정지원금의 경제·사회적 효과를 발표했다.

홍명희 광명시 경제문화국장은 "민생안정지원금은 시민의 일상 회복과 지역경제의 체질 개선을 이끈 대표적인 광명형 민생정책"이라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 경제 회복과 지역 상권의 지속 성장을 위한 정책을 이어가겠다"고 말했다.

민생지원금 10만원, 지역화폐 확대→지역 내 소비 선순환 마중물

이번 효과 분석은 설 명절을 앞두고 시가 민생경제 회복을 위해 전 시민을 대상으로 지급한 민생안정지원금을 대상으로 이뤄진 것이다. 시는 1월 23일부터 3월 31일까지 1인당 10만원을 지역화폐인 광명사랑화폐로 지급했다. 지원금은 총 260억원이 지급됐으며, 사용 기한인 4월 30일까지 98.9%인 257억원이 실제 소비된 것으로 집계됐다.

분석 결과 지원금은 지역화폐로 지급되면서 지역 내 소비가 자연스럽게 순환하는 구조가 만들어졌다고 시는 밝혔다. 시가 지난 6월 시민 3000여 명과 소상공인 100여 명을 대상으로 한 설문조사에서 시민의 64.6%가 지원금 지급 이후 광명사랑화폐 사용이 늘었다고 응답했다.

이는 정부의 민생회복 소비쿠폰 지급에도 영향을 미쳤다. 민생회복 소비쿠폰의 광명시 지역화폐 신청률은 1차 54.3%, 2차 55.7%로, 경기도 31개 시·군 중 가장 높았다. 경기도 평균(1차 22.2%, 2차 23%)보다 약 2.4배 높은 수치다.

서울대학교 산학협력단의 '이중차분(DID)' 분석 결과 시의 민생안정지원금 지급은 지역 내 식품·외식업종의 거래와 매출도 끌어올린 것으로 나타났다. 이중차분 분석이란, 정책 시행 전후의 변화, 지원받지 않은 집단과의 차이를 함께 분석해 정책 효과를 통계적으로 검증하는 분석이다.

분석에서 지원금 지급 시기의 식품·외식 업종의 일평균 거래 건수는 직전 분기 대비 3만3000건 증가했고, 일매출은 2억3000만원 늘어난 것으로 나타났다.

또 시민의 84.6%가 정책에 만족했고, 83.6%가 가계경제에 도움이 됐으며, 85%가 지역경제 활성화에 기여했다고 응답했다. 소상공인의 78.8%도 정책에 만족했고, 81.6%는 상권 활성화에 도움이 되었다고 평가했다.

경제효과 8배, 고용 창출 501명…지역화폐 접근성 높인다

산학협력단은 민생회복지원금이 2044억원의 경제효과를 창출했다는 분석도 내놨다. 이는 시가 투입함 257억원의 7.9배가 넘는 것이다.

이와 함께 501명의 취업유발 효과가 발생했다. 업종별로는 도소매업 212명, 음식·숙박업 185명 등 서비스업 중심의 고용 증가가 뚜렷했다. 이밖에 교육·보건·운송 등 다양한 업종에서도 파급 효과가 고르게 확산했다.

홍 국장은 "민생안정지원금이 지역경제 내부의 자본 순환을 촉진해 가계소득 증가, 세수 확충, 고용 창출 등 실질적 경제 회복 정책으로 이어진 셈"이라고 설명했다.

시는 내년에는 취약계층의 지역화폐 접근성을 높이기 위해 디지털 접근성이 낮은 노인·장애인·1인 가구를 대상으로 지류형 지역화폐를 새로 도입할 예정이다.

박승원 광명시장은 "광명시의 미래는 시민이 중심이 되는 지속가능한 경제도시"라며 "시민과 소상공인이 함께 성장하는 지속가능한 민생정책을 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



