본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

'음주운전 절대 안돼'…연말 연시 앞두고 대대적 음주단속

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.11 13:45

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남경찰, 관할지 전 경찰관서 합동 단속
도심·외곽 불문 주 2~3회 이상 진행 예정

'음주운전 절대 안돼'…연말 연시 앞두고 대대적 음주단속
AD
원본보기 아이콘

자치경찰위원회 및 전라남도경찰청은 술자리가 잦은 연말연시를 앞두고 '특별 음주운전 단속'을 실시한다고 밝혔다.


11일 전남경찰청에 따르면 이날부터 내년 1월 31일까지 12주간 도경 주관으로 전 경찰관서가 합동 음주단속을 지속적으로 실시할 방침이다.

올해 전남의 음주 사망자는 9명으로 전년 동기간 대비(11월 9일기준) 1명(-10%) 줄었다. 교통사고도 368건으로 29건(-16.3%) 감소했다. 다만 매년 음주사고가 400건 이상 발생하고 있어 음주운전 근절 문화 조성을 위한 예방이 필요해 보인다는 지적이 계속 나오고 있다.


전남경찰 관계자는 "도경 주관 특별 합동 단속 뿐만 아니라 각 경찰서별로도 주 2~3회 이상 도심·외곽 불문, 주·야간 불시 스팟식 음주단속을 실시할 예정이다"고 밝혔다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업들 앞다퉈 무료 서비스 확대하는 이 나라 한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

친애하는 카톡아, X 근황은 왜 보여주니

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

삼성·애플 "이 길이 아닌가봐"…초슬림에서 폴더블로 작전 선회

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기