본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

목원대, 대전지역 첫 크리스마스트리 점등

대전=정일웅기자

입력2025.11.11 13:29

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전지역 첫 성탄목(크리스마스트리) 점등식이 목원대에서 열렸다.


11일 목원대는 전날 오후 대학본부 앞에서 올해 성탄목 점등식을 가졌다고 밝혔다. 점등식은 재학생과 교직원이 참석해 예수의 탄생을 기념하며 혼란과 분열의 시대를 살아가는 이들에게 사랑과 희망의 빛이 전해지길 기원하는 자리로 마련됐다.

10일 오후 목원대 대학본부 앞 진리의 광장에서 '성탄목 점등식'을 마친 후 대학 구성원들이 기념촬영을 하고 있다. 목원대 제공

10일 오후 목원대 대학본부 앞 진리의 광장에서 '성탄목 점등식'을 마친 후 대학 구성원들이 기념촬영을 하고 있다. 목원대 제공

AD
원본보기 아이콘

점등식에서 외국인 유학생으로 구성된 찬양단은 '기쁘다 구주 오셨네'를 특별 찬양으로 부르며 성탄의 의미를 되새겼다.


또 목원대 성악·뮤지컬학부 출신의 소프라노 임서정과 테너 유용진이 '거륵한 성'을 부르며 연말 음악회 분위기를 만들었다.


성탄목은 내년 2월까지 매일 저녁 불을 밝힐 예정이다. 높이 11m에 지름 5.5m 규모의 대형 구조물로 꾸며진 이 성탄목 주변으로는 주변에는 발광다이오드(LED) 조명을 활용한 천사의 날개, 산타클로스, 루돌프 썰매, 눈사람 등 다양한 포토 조형물도 설치됐다.

성탄목 설치와 장식은 기독교대한감리회 김정석 감독회장과 서울 광림교회의 후원으로 이뤄졌다.


이희학 목원대 총장은 "성탄목의 불빛은 단순한 장식이 아니라 서로를 격려하고 나누며 희망을 키워 가자는 목원 가족 모두의 마음을 담고 있다"며 "목원대는 학생과 교직원 그리고 지역사회가 서로 온기를 나누는 '빛의 캠퍼스'로 자리매김하도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업들 앞다퉈 무료 서비스 확대하는 이 나라 한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"아기사자가 직접 깨워드려요" 中 리조트 이색 모닝콜 서비스

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

삼성·애플 "이 길이 아닌가봐"…초슬림에서 폴더블로 작전 선회

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기