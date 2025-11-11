목원대, 대전지역 첫 크리스마스트리 점등

대전지역 첫 성탄목(크리스마스트리) 점등식이 목원대에서 열렸다.

11일 목원대는 전날 오후 대학본부 앞에서 올해 성탄목 점등식을 가졌다고 밝혔다. 점등식은 재학생과 교직원이 참석해 예수의 탄생을 기념하며 혼란과 분열의 시대를 살아가는 이들에게 사랑과 희망의 빛이 전해지길 기원하는 자리로 마련됐다.

10일 오후 목원대 대학본부 앞 진리의 광장에서 '성탄목 점등식'을 마친 후 대학 구성원들이 기념촬영을 하고 있다. 목원대 제공 AD 원본보기 아이콘

점등식에서 외국인 유학생으로 구성된 찬양단은 '기쁘다 구주 오셨네'를 특별 찬양으로 부르며 성탄의 의미를 되새겼다.

또 목원대 성악·뮤지컬학부 출신의 소프라노 임서정과 테너 유용진이 '거륵한 성'을 부르며 연말 음악회 분위기를 만들었다.

성탄목은 내년 2월까지 매일 저녁 불을 밝힐 예정이다. 높이 11m에 지름 5.5m 규모의 대형 구조물로 꾸며진 이 성탄목 주변으로는 주변에는 발광다이오드(LED) 조명을 활용한 천사의 날개, 산타클로스, 루돌프 썰매, 눈사람 등 다양한 포토 조형물도 설치됐다.

성탄목 설치와 장식은 기독교대한감리회 김정석 감독회장과 서울 광림교회의 후원으로 이뤄졌다.

이희학 목원대 총장은 "성탄목의 불빛은 단순한 장식이 아니라 서로를 격려하고 나누며 희망을 키워 가자는 목원 가족 모두의 마음을 담고 있다"며 "목원대는 학생과 교직원 그리고 지역사회가 서로 온기를 나누는 '빛의 캠퍼스'로 자리매김하도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



